Це може стати ефективний важилем тиску на Москву. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка для РБК-Україна.

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Які важелі тиску на Москву має Трамп

За словами Власюка, важливими кроками у цьому напрямку можуть стати підвищення мит на російські товари. Зниження нафтогазових доходів Росії може вплинути на її здатніть вести війну.

"Це тарифні обмеження – підвищення мит на російські метали, добрива та інші товари. Посилення вторинних санкцій проти компаній, що допомагають РФ обходити обмеження, блокування нових банків, конфіскація активів і обмеження доступу до критичних технологій також мають стати частиною стратегії. Подальші санкції – це ключовий важіль для примусу Кремля до справедливих переговорів", – називає Власюк.

Зменшення доходів Росії від нафти й газу можливе через посилення боротьби з так званим "тіньовим флотом", жорсткіший контроль за встановленою межею цін і підвищення собівартості видобутку, вважає Власюк.

Нагадаємо, Foreign Policy пише, що адміністрація Трампа може забезпечити повне дотримання останнього пакету санкцій проти Росії, зокрема щодо "тіньового флоту", який стосуватиметься понад 180 танкерів. Нова адміністрація могла б використовувати силу вторинних санкцій США для покарання покупців і посередників російської нафти, які не дотримуються цінової межі.