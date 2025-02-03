Що відомо про махінації Росії

Через декілька місяців після початку повномасштабної війни в Україні, Росія надіслала у Туреччину низку великих грошових переказів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Відповідно до матеріалів розслідування, за невеликий термін Росія надіслала таким чином 5 мільярдів доларів, пообіцявши збільшити цю суму. Гроші передали начебто на будівництво першої АЕС на турецькій території.

Мін'юст США вважає, що Росія та Туреччина використовували атомну станцію для обходу санкцій проти російського Центробанку. Зокрема, Москва прагнула створити доларовий офшорний резерв для фінансування певних операцій.

Адміністрація Байдена заборонила Міністерству юстиції арештувати гроші через занепокоєння щодо розлютування Туреччини, життєво важливого, але часом неприємного союзника,

– йдеться в матеріалах розслідування.