Что известно о махинациях России

Через несколько месяцев после начала полномасштабной войны в Украине, Россия направила в Турцию ряд крупных денежных переводов, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Согласно материалам расследования, за небольшой срок Россия направила таким образом 5 миллиардов долларов, пообещав увеличить эту сумму. Деньги передали якобы на строительство первой АЭС на турецкой территории.

Минюст США считает, что Россия и Турция использовали атомную станцию для обхода санкций против российского Центробанка. В частности, Москва стремилась создать долларовый оффшорный резерв для финансирования определенных операций.

Администрация Байдена запретила Министерству юстиции арестовать деньги из-за беспокойства относительно разозления Турции, жизненно важного, но порой неприятного союзника,

– говорится в материалах расследования.