Что известно о махинациях России
Через несколько месяцев после начала полномасштабной войны в Украине, Россия направила в Турцию ряд крупных денежных переводов, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.
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Согласно материалам расследования, за небольшой срок Россия направила таким образом 5 миллиардов долларов, пообещав увеличить эту сумму. Деньги передали якобы на строительство первой АЭС на турецкой территории.
Минюст США считает, что Россия и Турция использовали атомную станцию для обхода санкций против российского Центробанка. В частности, Москва стремилась создать долларовый оффшорный резерв для финансирования определенных операций.
Администрация Байдена запретила Министерству юстиции арестовать деньги из-за беспокойства относительно разозления Турции, жизненно важного, но порой неприятного союзника,
– говорится в материалах расследования.
Что известно о строительстве первой АЭС в Турции?
Соглашение о строительстве АЭС "Аккую" подписали еще в 2010 году. Общая стоимость проекта – 22 миллиардов долларов. Подрядчик, отвечавший за строительство – дочерняя компания "Росатома" – ЗАО "Атомстройэкспорт". Лицензия на строительство первого энергоблока была получена в 2018 году. Сейчас все 4 энергоблока, что были запланированы, еще на стадии строительства.