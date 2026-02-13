Украина ввела санкции против 91 судна российского теневого флота. Они перевозили нефть в обход международных ограничений и помогали России финансировать войну.

Власти отмечают, что давление на нефтяную логистику России будет усиливаться. Об этом сообщили в Офисе Президента.

Что известно о нововведенных санкциях?

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение СНБО о санкциях против 91 морского судна, которые входят в состав российского теневого флота.

Эти суда использовались для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов из портов России в третьи страны в обход санкций ЕС, G7 и других государств. Мониторинг фиксировал их деятельность в Черном, Балтийском и Красном морях.

Часть подсанкционных танкеров уже находится под ограничениями партнеров Украины, в частности США, Великобритании, Швейцарии и Евросоюза. Украина также передаст информацию другим государствам, под флагами которых ходили эти суда, чтобы усилить синхронизацию санкций.

В Офисе Президента отмечают, что борьба с теневым флотом является приоритетом, ведь именно он помогает России получать средства от продажи нефти и финансировать войну против Украины.

Как влияют санкции на Россию?