Украина ввела санкции против 91 судна российского теневого флота
Украина ввела санкции против 91 судна российского теневого флота. Они перевозили нефть в обход международных ограничений и помогали России финансировать войну.
Власти отмечают, что давление на нефтяную логистику России будет усиливаться. Об этом сообщили в Офисе Президента.
Что известно о нововведенных санкциях?
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение СНБО о санкциях против 91 морского судна, которые входят в состав российского теневого флота.
Эти суда использовались для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов из портов России в третьи страны в обход санкций ЕС, G7 и других государств. Мониторинг фиксировал их деятельность в Черном, Балтийском и Красном морях.
Часть подсанкционных танкеров уже находится под ограничениями партнеров Украины, в частности США, Великобритании, Швейцарии и Евросоюза. Украина также передаст информацию другим государствам, под флагами которых ходили эти суда, чтобы усилить синхронизацию санкций.
В Офисе Президента отмечают, что борьба с теневым флотом является приоритетом, ведь именно он помогает России получать средства от продажи нефти и финансировать войну против Украины.
Как влияют санкции на Россию?
В конце октября 2025 года США ввели санкции против двух крупных нефтяных компаний России – "Роснефти" и "Лукойла". Тогда в Министерстве финансов США объяснили, что эти санкции должны побудить Кремль к миру.
Из-за этого нефтяной сектор России находится под ударом. В частности, следствием этих ограничений является то, что танкеры с российской нефтью массово "застревают" в море.
Европейская комиссия планирует запретить операции с криптовалютами, связанными с Россией. В частности, планируется остановить деятельность криптобиржи Garantex, ограничить платежную платформу A7 и планирует добавить 20 банков в санкционный список.