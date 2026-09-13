Украина ввела санкции в отношении 20 судов теневого флота России и "Ростеха"

Украина ввела новый пакет санкций против России, в который вошли 20 судов теневого флота, предприятия и граждане, связанные с "Ростехом", а также пропагандисты. Ограничения должны, в частности, ударить по российскому экспорту энергоносителей и предприятиям, обеспечивающим производство оружия.

Президент Владимир Зеленский подписал три указа, которыми ввел в действие соответствующие решения СНБО.

Кого Украина внесла в санкционные списки?

В санкционный список попали 20 морских судов, которые Россия использует для экспорта нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа. Именно доходы от экспорта энергоносителей остаются одним из ключевых источников наполнения российского бюджета и финансирования войны против Украины.

По данным украинской стороны, эти танкеры перевозят российскую нефть из портов страны в Индию, Египет и Турцию. При этом суда используют флаги Либерии, Маршалловых Островов, Сьерра-Леоне, Барбадоса и Палау, что является характерным признаком деятельности российского теневого флота.

Отдельным решением санкции были введены в отношении 29 граждан России и 29 российских компаний. Среди них – предприятия, причастные к поставкам высокоточного промышленного оборудования, электроники и компонентов, необходимых для производства российских ракет и дронов.

Также под ограничения попали компании, производящие товары двойного назначения, научно-исследовательские организации, разрабатывающие техническую документацию для российского военно-промышленного комплекса, а также образовательное учреждение, готовящее специалистов для предприятий концерна "Калашников".

Санкции также касаются компаний, которые проектируют и поставляют высокотехнологичное оборудование для российского ВПК, а также ИТ-компаний, занимающихся программными продуктами для шифрования информации, сбора и управления базами данных.

В санкционных решениях отдельно упоминается российская государственная корпорация "Ростех", предприятия которой играют важную роль в обеспечении российской армии вооружением и военной техникой. По словам советника – уполномоченного Президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, предприятия "Ростеха" обеспечивают до 80 % вооружения и военной техники для войны против Украины, в частности, производят ракеты "Искандер" и "Кинжал", ударные дроны и компоненты для БПЛА.

Еще одним указом санкции были введены в отношении 10 российских и украинских граждан, которых Украина считает причастными к распространению дезинформации и российской пропаганды. В частности, в список попала бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Украина планирует передать всю информацию о новых ограничениях международным партнерам, чтобы они могли синхронизировать санкции в своих юрисдикциях.

Напомним, вечером 13 сентября президент ввел в действие санкции против 10 российских и украинских граждан, распространяющих дезинформацию и российскую пропаганду. В списке, в частности, бывшая пресс-секретарь президента – Юлия Мендель.