"Мы не отменим никаких санкций": руководство ЕС заверило Украину в своей непоколебимой поддержке

16 октября лидеры Европейского Союза заверили президента Украины, что санкции против России ни при каких условиях не будут ослаблены. В ЕС подчеркнули, что ограничения будут действовать до полного прекращения войны со стороны Москвы.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, соответствующие комментарии прозвучали перед заседанием Европейского совета в пятницу, 16 октября.

Что сказали в ЕС о поддержке Украины?

Заявления лидеров Евросоюза прозвучали на фоне недавних решений руководства США о возможном ослаблении санкционного давления на Россию и ограничении дальнейшей помощи Украине. В частности, глава Еврокомиссии категорически отвергла возможность использования так называемого "дизельного соглашения" в качестве повода для уступок агрессору.

Конечно, мы поддержали энергетическое перемирие, объявленное президентом Трампом. Но мы видим, что Россия ни минуты его не соблюдала. Вместо этого Россия пошла на эскалацию,

– пояснила Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что нынешние действия Москвы требуют исключительно жесткой и бескомпромиссной реакции со стороны международного сообщества. В частности, усиления санкционного давления.

Аналогичной позиции придерживается и президент Евросовета Антониу Кошта, который полностью исключил вероятность ослабления экономического или политического давления на Москву.

Наш сигнал очень прост: поддержка ЕС сейчас сильнее, чем когда-либо. Не время отзывать какую-либо поддержку Украины, сейчас не время ослаблять санкции против России. Наоборот, сейчас время усилить поддержку и усилить давление, чтобы заставить Россию пойти на настоящее перемирие,

– заявил Кошта.

Руководство блока подытожило, что любой пересмотр ограничений возможен лишь при условии полного прекращения боевых действий со стороны страны-агрессора.

Москва игнорирует любые мирные инициативы

Намерения США ослабить санкции против так называемого российского "теневого флота" вызвали серьезную волну критики даже среди американских законодателей. В частности, 12 сенаторов обратились к Дональду Трампу с письмом, в котором прямо назвали договоренности с Владимиром Путиным "предательством народа Украины".

Как уже сообщалось на нашем сайте, по итогам встречи с Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен Владимир Зеленский констатировал полное отсутствие сигналов из России в отношении готовности завершить боевые действия. Украинский лидер отметил, что после ночных ударов по энергетике враг нанес новые удары по Харькову, Ровно и объектам в четырех регионах страны.

Напомним, ранее мы писали, что правительство Германии также отказалось ослаблять ограничения против российской нефти после объявления Вашингтоном дизельного соглашения. В Берлине подчеркнули, что рынок полностью диверсифицировал поставки сырья и будет продолжать настаивать на введении новых санкционных пакетов.