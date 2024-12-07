Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Россия отдает приоритет количеству материальных средств, а не качеству, и что увеличение производства оружия в России, вероятно, не является устойчивым в средне- и долгосрочной перспективе

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Как коррелируются локально потерянные "Шахеды" и западные санкции

Газета The Washington Post сообщила, что санкции Запада заставляют Россию закупать у Китая рулевые двигатели для БПЛА худшего качества. Это увеличивает процент отказов дронов "Шахед" российского производства.

Отмечается, что "Шахеды" начали выходить из-под контроля после резких поворотов, в результате чего некоторые из беспилотников падают.

ISW наблюдал украинские официальные сообщения о том, что российские беспилотники все чаще становятся "локально потерянными" во время почти ежедневных ночных ударов России по Украине, и сообщения о низком качестве рулевых двигателей могут способствовать этому явлению,

– указывает Институт.

Россия также пытается закупить достаточное количество основных материалов, таких как высокоэффективные масла, необходимые для работы танков в холодную погоду, или компьютеризированные станки, необходимые для создания планеров беспилотников и ракет.

Ранее Институт изучения войны писал, что Россия пытается расширить двусторонние отношения с КНР, чтобы обойти западные санкции. По данным украинских чиновников, Россия получает около 60% иностранных деталей из КНР.