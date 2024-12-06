Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post. Отмечается, что это связано с заменой критически важных западных компонентов на менее качественные китайские аналоги.

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Российские дроны становятся более уязвимыми

В начале этого года украинские экипажи противовоздушной обороны заметили странное поведение новейших дронов-камикадзе "Герань-2", которые Россия регулярно запускает по мирным городам.

Последние партии этих беспилотников все чаще выходили из-под контроля при выполнении резких маневров. В результате одни дроны разбивались еще до достижения целей, другие превращались в легкую добычу для украинской ПВО.

Эксперты объясняют такие сбои использованием менее надежных деталей. В частности, новый рулевой двигатель, замененный из-за санкций, вызывает рост количества отказов в работе.

Как отмечают украинские и западные военные аналитики, этот двигатель – китайского производства, гораздо менее качественный по сравнению с компонентами, которые Россия ранее закупала в западных странах.

Санкции, введенные против России после вторжения в Украину, лишили Москву доступа к передовым компьютерным чипам и высокотехнологичным деталям, критических для производства современного оружия. Несмотря на попытки Кремля обойти ограничения с помощью шпионских сетей и преступных группировок, результат очевиден: качество новейших российских беспилотников снизилось, а их поломки стали более частыми.

Масштаб атак не уменьшается

Однако, даже с менее качественными компонентами, Россия продолжает производить беспилотники в огромных количествах. Только в течение одного дня украинская ПВО может фиксировать до сотни запущенных "Гераней".

Благодаря численному превосходству эти дроны создают постоянное давление на украинскую систему противовоздушной обороны.

Генерал в отставке Игорь Романенко, бывший начальник Генштаба ВСУ, отмечает, что массированное использование беспилотников компенсирует их техническое несовершенство.

Качество этих дронов ухудшается, но на поле боя это не сильно заметно. Россия берет количеством,

– объяснил он.

Поддержка Китая и вызовы для Запада

Кроме локальных производителей, Россия активно обращается к Китаю для закупки низкосортных аналогов западных технологий. Некоторые из этих деталей, несмотря на свою простоту, все еще позволяют российской армии изготавливать дешевые, но массовые виды оружия.

В дополнение, Москва создала широкую сеть контрабанды и незаконных закупок, привлекая к этому спецслужбы, коррумпированных чиновников и преступные группировки.

Благодаря этому России все еще удается поставлять критически важные компоненты, которые используются в производстве ракет, дронов и танков.

Как санкции влияют на войну

Несмотря на значительное давление со стороны санкций, эксперты признают, что их эффект на поле боя пока ограничен. Основная причина – обходные пути, которые Кремль находит благодаря поддержке союзников, таких как Китай, Иран и Северная Корея.

Однако западные аналитики оптимистично настроены: постепенное истощение российских производственных мощностей и постоянное ухудшение качества военной техники неизбежно повлияет на способность Кремля удерживать инициативу в затяжной войне.

Количество имеет свое качество. Но истощение ресурсов и проблемы с логистикой постепенно подрывают военный потенциал России,

– рассказал американский эксперт Макс Бергманн.

Россия теряет больше техники, чем способна производить, а ее зависимость от контрабанды увеличивает расходы на каждую новую единицу оружия.

Однако, чтобы окончательно остановить поток комплектующих на российские заводы, Запад должен усилить контроль за экспортом технологий в третьи страны и принять дополнительные меры против нарушителей санкций.

Пока российская армия полагается на массовые атаки, Украина готовится к зиме, усиливая свою ПВО. И хотя санкции создают для Кремля дополнительные трудности, главным фактором в противостоянии остаются западная помощь и устойчивость украинской обороны.