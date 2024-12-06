Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Washington Post. Зазначається, що це пов’язано із заміною критично важливих західних компонентів на менш якісні китайські аналоги.

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Російські дрони стають вразливішими

На початку цього року українські екіпажі протиповітряної оборони помітили дивну поведінку новітніх дронів-камікадзе "Герань-2", які Росія регулярно запускає по мирних містах.

Останні партії цих безпілотників усе частіше виходили з-під контролю при виконанні різких маневрів. У результаті одні дрони розбивалися ще до досягнення цілей, інші перетворювалися на легку здобич для української ППО.

Експерти пояснюють такі збої використанням менш надійних деталей. Зокрема, новий рулевий двигун, замінений через санкції, викликає зростання кількості відмов у роботі.

Як зазначають українські та західні військові аналітики, цей двигун – китайського виробництва, набагато менш якісний порівняно з компонентами, які Росія раніше закуповувала в західних країнах.

Санкції, запроваджені проти Росії після вторгнення в Україну, позбавили Москву доступу до передових комп’ютерних чипів і високотехнологічних деталей, критичних для виробництва сучасної зброї. Попри спроби Кремля обійти обмеження за допомогою шпигунських мереж і злочинних угруповань, результат очевидний: якість новітніх російських безпілотників знизилася, а їхні поломки стали частішими.

Масштаб атак не зменшується

Проте, навіть із менш якісними компонентами, Росія продовжує виробляти безпілотники у величезних кількостях. Лише впродовж одного дня українська ППО може фіксувати до сотні запущених "Гераней".

Завдяки чисельній перевазі ці дрони створюють постійний тиск на українську систему протиповітряної оборони.

Генерал у відставці Ігор Романенко, колишній начальник Генштабу ЗСУ, зазначає, що масоване використання безпілотників компенсує їхню технічну недосконалість.

Якість цих дронів гіршає, але на полі бою це не сильно помітно. Росія бере кількістю,

– пояснив він.

Підтримка Китаю та виклики для Заходу

Окрім локальних виробників, Росія активно звертається до Китаю для закупівлі низькосортних аналогів західних технологій. Деякі з цих деталей, попри свою простоту, все ще дозволяють російській армії виготовляти дешеві, але масові види зброї.

На додачу, Москва створила широку мережу контрабанди й незаконних закупівель, залучивши до цього спецслужби, корумпованих чиновників і злочинні угруповання.

Завдяки цьому Росії все ще вдається постачати критично важливі компоненти, які використовуються у виробництві ракет, дронів і танків.

Як санкції впливають на війну

Попри значний тиск з боку санкцій, експерти визнають, що їхній ефект на полі бою поки що обмежений. Основна причина – обхідні шляхи, які Кремль знаходить завдяки підтримці союзників, таких як Китай, Іран і Північна Корея.

Проте західні аналітики оптимістично налаштовані: поступове виснаження російських виробничих потужностей та постійне погіршення якості військової техніки неминуче вплине на здатність Кремля утримувати ініціативу в затяжній війні.

Кількість має свою якість. Але виснаження ресурсів і проблеми з логістикою поступово підривають військовий потенціал Росії,

– розповів американський експерт Макс Бергманн.

Росія втрачає більше техніки, ніж здатна виробляти, а її залежність від контрабанди збільшує витрати на кожну нову одиницю зброї.

Однак, щоб остаточно зупинити потік комплектуючих до російських заводів, Захід має посилити контроль за експортом технологій у треті країни та вжити додаткових заходів проти порушників санкцій.

Поки російська армія покладається на масові атаки, Україна готується до зими, посилюючи свою ППО. І хоча санкції створюють для Кремля додаткові труднощі, головним фактором у протистоянні залишаються західна допомога та стійкість української оборони.