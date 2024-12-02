Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указ президента №796/2024, опубликованный на сайте Офиса Президента.

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Новые санкции против России

В вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о пакете санкций против российских и некоторых других физических и юридических лиц, работающих на военную систему страны-агрессора. Говорится о разработчиках, производителей и поставщиков БПЛА для оккупантов, лиц, которые помогают завозить критические компоненты в обход санкций, а также обучают операторов дронов.

Всего более сотни субъектов. И мы работаем с партнерами ради синхронизации наших санкций с соответствующими решениями партнеров,

– подчеркнул Зеленский.

Согласно указу, опубликованным на сайте ОП, под действием санкций оказались 57 физических лиц и 52 юридических.

К слову, днями ранее Великобритания ввела ограничения против теневого флота России. Под действие санкций попали 30 российских кораблей, перевозивших нефть на сумму более 4,3 миллиарда долларов.

В Британии отметили, что этот пакет санкций направлен на ограничение возможностей России финансировать войну в Украине. Кроме того, страна также надеется подтолкнуть союзников к усилению давления на Кремль.