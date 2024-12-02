Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на указ президента №796/2024, опублікований на сайті Офісу Президента.

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Нові санкції проти Росії

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ про пакет санкцій проти російських та деяких інших фізичних та юридичних осіб, які працюють на військову систему країни-агресорки. Мовиться про розробників, виробників та постачальників БпЛА для окупантів, осіб, які допомагають завозити критичні компоненти в обхід санкцій, а також навчають операторів дронів.

Загалом більше сотні суб'єктів. І ми працюємо з партнерами заради синхронізації наших санкцій із відповідними рішеннями партнерів,

– наголосив Зеленський.

Згідно з указом, опублікованим на сайті ОП, під дією санкцій опинилися 57 фізичних і 52 юридичних осіб.

До слова, днями раніше Велика Британія запровадила обмеження проти тіньового флоту Росії. Під дію санкцій потрапили 30 російських кораблів, що перевозили нафту на суму понад 4,3 мільярда доларів.

У Британії наголосили, що цей пакет санкцій спрямований на обмеження можливостей Росії фінансувати війну в Україні. Крім того, країна також сподівається підштовхнути союзників до посилення тиску на Кремль.