Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента Зеленського.

Дивіться також "Шукаємо, як захистити ще 20 спецоб'єктів": Зеленський повідомив про нестачу систем ППО

Зустріч з канцлером Німеччини

У понеділок, 2 грудня, до України з візитом прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. Володимир Зеленський зазначив, що він довго говорив з німецьким посадовцем, вказавши, що це одна з найдовших двосторонніх зустрічей, "особливий формат – більш ніж дві з половиною години".

За словами президента, всю тематику, яка має значення для наших країн, вони обговорили. Головне, на чому зосередили увагу – це ППО, посилення нашого захисту неба.

Зеленський підкреслив, що Німеччина вже лідер у цьому і загалом у підтримці в Європі.

"На континенті (Німеччина – 24 Канал) – номер один за рівнем допомоги Україні: від Німеччини – майже 30 мільярдів євро. Оборонна підтримка, також – підтримка нашої стійкості", – відзначив лідер.

Він подякував канцлеру персонально, і всій Німеччині, її народові, який так принципово з Україною. Він наголосив, що для нас важливо, щоб рівень німецької підтримки не зменшувався й надалі. За словами Зеленського, це буде найважливіший та вчасний сигнал усім іншим нашим партнерам.

Президент вказав, що на зустрічі з канцлером вони домовилися, що Німеччина буде з Україною надалі саме так, як потрібно, незалежно від того, що буде відбуватися в глобальній політиці – які зміни настроїв можуть бути.

Є й зараз пакет підтримки від Німеччини – це військовий пакет. Обсяг 650 мільйонів євро. Ми очікуємо цей пакет у грудні,

– розповів президент.