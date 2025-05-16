Зеленский объяснил, на какие новые санкции ЕС против России рассчитывает Украина

Владимир Зеленский 16 мая провел встречу с президентом Еврокомиссии и президентом Европейского совета. Украинский лидер подчеркнул важность усиления давления на Россию, если агрессор не согласится на полное и безусловное прекращение огня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Зеленский о новых санкциях против России

Президент рассказал Антониу Коште и Урсуле фон дер Ляйен о сегодняшних переговорах в Стамбуле. Владимир Зеленский отметил, что давления на Россию должно быть больше, если она не согласится на полное и безусловное прекращение огня.

Президент выразил благодарность за подготовку 17 пакета санкций.

Рассчитываем, что он коснется всего, что финансирует российскую военную машину: банков, нефти, энергетики, металлургии и теневого флота,

– заявил Зеленский.

Кроме того, рассказал, что на этой встрече отдельное внимание нашему движению в ЕС. В частности, возможности скорейшего открытия переговорных кластеров и торговому сотрудничеству. Президент поблагодарил за поддержку Украины и помощь в приближении достойного мира.

Встреча Зеленского с президентом Еврокомиссии и президентом Евросовета: смотрите видео