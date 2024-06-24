У российских артистов и бизнесменов будет гореть: кто попал в 14-й санкционный список ЕС

Днем, 24 июня, Совет Евросоюза принял 14-й пакет санкций против страны-агрессора. Интересно, что кроме важных секторов экономики ограничения коснулись 116 физических и юридических лиц.

Известно, что в список санкций попали известные певцы, актеры, пропагандисты и те, кто работает на враждебное ФСБ. Перечень обнародовали в пресс-релизе Совета Европейского союза.

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Кто вошел в 14-й пакет санкций против России

В список попала известная российская певица Полина Гагарина которая постоянно выступает на пропагандистских "праздниках". Например, как указано в документе, на мероприятиях "в честь незаконной аннексии четырех украинских регионов или годовщины аннексии Крыма".

Она таким образом поддерживает действия, подрывающие территориальную целостность Украины. С началом агрессивной войны России против Украины Полина Гагарина смогла получить значительный доход от правительства, который несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины,

– говорится на официальном сайте.

Также под санкциями и любимец Путина, певец Shaman, настоящее имя которого Ярослав Дронов. Также в перечне можно увидеть актеров Ивана Охлобыстина и Вячеслава Манучарова. Список пополнил и основатель News Media, которому принадлежат российские паблики Life, Mash, Shot, Арам Габрелянов.

Санкции задели и главу организации "Институт развития интернета", которая финансировала создание сериала "Слово пацана", Алексея Гореславского. Под санкциями теперь и бывшая спортсменка и телеведущая, а ныне депутат Московской городской думы, Мария Киселева.

Санкции затронули и бизнесменов

Под ограничениями гендиректор компании "Балтика" Таймураз Боллоев. Известно, что эту компанию Кремль после войны забрал у международного концерна Carlsberg.

Среди крупных компаний – крупнейшая судоходная компания России "Совкомфлот", пассажирская авиакомпания "Уральские авиалинии" и грузовой авиаперевозчик "Волга-Днепр". Их владельцы тоже попали под ограничения.

В списке и миллиардеры Роман Троценко и Игорь Алтушкин, а также госсекретарь "российско-белорусского союзного образования" Дмитрий Мезенцев.

В список попала даже мать Кадырова

Согласно обнародованным данным, под санкции попал и так называемый "общественный фонд имени Кадырова" и мать главы Чечни Аймани Кадырова. Этот фонд осуществлял образовательные и милитаристские программы для украинских детей и подростков с целью отторжения их от Украины и их родных.

В списке можно также увидеть командующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева, губернатора Орловской области Андрея Кличкова, председателя Росмэйна Вадима Яковенко, "Белорусского союза молодежи" и его первого секретаря ЦК Александра Лукьянова, посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.

В перечне и Руслан Перетятько и Андрей Коринец из "группы Каллисто". Она включает офицеров российской военной разведки, которые организуют фишинговые кампании с целью сохранения конфиденциальных данных в государственных структурах, включая оборону и внешние связи.

Более того, ограничительные меры наложены на Александра Склянко и Николая Черных из "хакерской группы Армагеддон", которую поддерживает российская ФСБ. Эта группа осуществляет различные кибератаки, оказывающие существенное влияние на правительства стран-членов ЕС и Украины.

Европейский союз также включил в санкционный список двух действующих сотрудников ФСБ в оккупированном Крыму и Севастополе и Международный детский центр "Артек". Он находится под контролем Министерства образования России с момента оккупации Крыма.