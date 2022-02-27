Санкции против российского центробанка: что это значит для России

Украина продолжает оказывать достойное сопротивление российским оккупантам. В то же время международные партнеры вводят все новые санкции против режима Кремля. И в этот раз они ударят по золотовалютным резервам страны-агрессора.

Согласно сообщению общественной организации, пока Россия готовилась к исключению из международной системы SWIFT и накапливала валютные резервы. Однако у стран Запада есть другая стратегия.

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Конец российской экономики

Новые санкционные ограничения запретят российскому центральному банку (аналог украинского Нацбанка) использовать золотовалютные резервы страны, чтобы Владимир Путин мог смягчить эффект от новых санкций.

Речь идет о 630 миллиардах долларов в резервах. Эти средства хранятся за границей:

почти вся, а точнее 440 миллиардов долларов, находится на Западе,

долларов, находится на Западе, еще 60 миллиардов долларов – в Китае,

долларов – в Китае, и всего 130 миллиардов хранятся в Российской Федерации.

В Центре противодействия коррупции добавили, что российской экономике пришел конец, поскольку это значительно лучше, чем запрет SWIFT российским банкам. Кроме того, последние ограничения могут быть расширены.

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