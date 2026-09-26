Зеленский ввел санкции против лиц, причастных к незаконным "выборам", организованным Россией на ТОТ Украины

26 сентября Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении 44 человек. Они причастны к проведению незаконных "выборов" в Госдуму России на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Что известно о санкциях против участников незаконных "выборов"?

В новый санкционный пакет вошли 44 физических лица. Речь идет о людях, которые, по данным украинских властей, действуют в интересах России и способствуют временной оккупации территорий Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, Крыма и Севастополя.

Среди них есть лица, которые уже "избирались" депутатами незаконно созданных Россией органов местного самоуправления на оккупированных территориях. Также в список попали другие представители оккупационных структур и пособники России, в частности пропагандистка Ирина Куксенкова и бывший украинский депутат Юрий Онищук, который после оккупации Мелитополя начал сотрудничать с российской стороной.

В указе указано, что санкции вступают в силу со дня его публикации. СНБО также поручил проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств и поднять вопрос о введении аналогичных ограничений.

Украинские власти подчеркивают, что проведение Россией "выборов" на временно оккупированных территориях не влечет за собой юридических последствий. Киев также заявляет, что результаты такого голосования и документы, оформленные в рамках этого процесса, не имеют юридической силы.

Нормы международного гуманитарного права, в частности Гаагские положения и Женевская конвенция, обязывают государство-оккупанта уважать действующее законодательство оккупированной территории. Оккупация не дает никакого суверенитета. Генеральная Ассамблея ООН неоднократно подтверждала территориальную целостность Украины. Никакие "выборы", "референдумы" или "округа" этот статус не меняют",

– заявил уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По словам украинской стороны, проведение этих "выборов" сопровождалось фальсификациями, принудительным голосованием и манипуляциями с показателями явки.

В Украине считают, что Россия использует имитацию избирательного процесса как один из механизмов закрепления контроля над оккупированными территориями. Информацию о лицах, принимавших участие в проведении таких "выборов", планируют передать международным партнерам для возможной синхронизации санкций.

Наши санкции, а впоследствии и санкции партнеров – это надлежащая юридическая оценка всех этих "выборов" и каждого, кто в них принимал участие,

– подчеркнул Власюк.

Напомним, политолог Максим Джигун считает, что Кремль мог сознательно обеспечить партии Путина рекордный результат, чтобы сохранить максимально широкий контроль над парламентом. Диктатор стремится иметь достаточно голосов для принятия важных решений независимо от возможных изменений внутри российской элиты.

Реальная явка на выборах могла быть значительно ниже официально заявленной. Кремль заинтересован не только в контроле над Госдумой, но и в демонстрации российскому обществу якобы высокой поддержки власти.