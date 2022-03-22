Санкции работают: S&P Global Ratings аннулирует все рейтинги российских компаний

Американская корпорация S&P Global, работающая в сфере финансовой информации и аналитики, приняла важное решение в отношении российских компаний.

9 марта 2022 года американское агентство S&P Global Ratings сообщило о приостановке своих коммерческих операций на территории России.

Обратите внимание Саперы посчитали, что 14% территории Украины надо разминировать

Санкции против России работают

После этого 15 марта 2022 года Европейский Союз сообщил о запрете предоставлять кредитные рейтинги юридическим лицам, организациям или органам которые созданы в России.

На фоне этого S&P Global Ratings аннулирует все свои рейтинги соответствующих эмитентов до 15 апреля 2022 года. Это крайний срок, установленный Европейским Союзом.

Что такое S&P Global Ratings

Это ведущий в мире поставщик независимых кредитных рейтингов. Эти данные имеют важное значение для стимулирования роста, обеспечения прозрачности и помощи в обучении участников рынка в контексте принятия решений.

Ночное обращение Зеленского от 21 марта: смотреть видео