Зеленский ввел в действие санкции СНБО против латвийской компании Royal Pay Europe

Президент ввел в действие решение СНБО о введении экономических санкций в отношении компании Royal Pay Europe. Она связана с известным русским онлайн-букмекером.

Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины против Royal Pay Europe 12 января. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента.

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Что известно о компании Royal Pay Europe

Royal Pay – это бренд, объединяющий группу компаний, предоставляющих широкий спектр услуг в области электронной коммерции. В частности, на сайте компании указано, что она обрабатывает электронные платежи, предлагает "оптимизацию финансовых решений и эффективные комплаенсы системы".

Эта компания зарегистрирована в столице Латвии – Риге. Однако Royal Pay принадлежит россиянину с кипрским паспортом Сергею Кондратенко и сотрудничает с российским букмекером 1xBet.

Фирма основана в 2016 году, а в 2017 получила лицензию на создание электронных денег в Британии, которая наделила ее правом принимать платежи и обслуживать карточные соглашения в европейской и британской юрисдикциях.

Что предусматривают санкции СНБО

Санкции СНБО, которые ввел президент, предусматривают блокирование активов в течение 5 лет, запрет на вывод капиталов за пределы Украины, прекращение выполнения финансовых и экономических обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества.

Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 января 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)",

– говорится в указе.

Указ Владимира Зеленского вступил в силу со дня его публикации, то есть с 12 января.