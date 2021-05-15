Решение незаконное, – Рябошапка о санкциях СНБО против "воров в законе"
СНБО ввел санкции против более 550 "воров в законе и криминальных авторитетов". Однако такое решение является незаконным, ведь санкции в отношении этих лиц вводить нельзя.
Источник:24 канал
Об этом в эфире программы "Перекрестный допрос" рассказал экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Он пояснил, что к "ворам в законе" надо применять другие инструменты.
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Рябошапка отметил, что президента убеждали внести законопроект о борьбе с "ворами в законе" еще в то время, когда он был генпрокурором. Команда Рябошапки этот законопроект не поддерживала.
Прошел год, президент внес этот законопроект, он не сработал и теперь президент применяет персональные санкции фактически к бандитам,
– сказал экс-генпрокурор.
Он отметил, что у полиции и прокуратуры достаточно инструментов для того, чтобы бороться с "ворами в законе".
"Их и раньше депортировали, можно было просто активнее вести борьбу и депортировать тех людей, которые являются нежелательными, если это иностранцы", – сказал он.
Закон о санкциях нельзя применить к "ворам в законе", поэтому это решение точно незаконное,
– подчеркнул Рябошапка.
По словам Рябошапки, люди, окружающие Зеленского, должны были бы подсказать ему это. Однако решение приняли, потому что оно "простое, быстрое, красивое и медийное".
"Людям оно понравится, но оно не имеет ничего общего с законом", – подытожил Рябошапка.
Санкции СНБО: коротко
- СНБО 14 мая собирался на заседание.
- После этого президент Владимир Зеленский заявил о применении персональных санкций против 557 "воров в законе и криминальных авторитетов".
- Зеленский добавил, что большинство из них находится не в Украине.
- Украина будет просить у США информацию о гражданах, против которых ввела санкции.
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