СНБО ввел санкции против более 550 "воров в законе и криминальных авторитетов". Однако такое решение является незаконным, ведь санкции в отношении этих лиц вводить нельзя.

Об этом в эфире программы "Перекрестный допрос" рассказал экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Он пояснил, что к "ворам в законе" надо применять другие инструменты.

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Рябошапка отметил, что президента убеждали внести законопроект о борьбе с "ворами в законе" еще в то время, когда он был генпрокурором. Команда Рябошапки этот законопроект не поддерживала.

Прошел год, президент внес этот законопроект, он не сработал и теперь президент применяет персональные санкции фактически к бандитам,

– сказал экс-генпрокурор.

Он отметил, что у полиции и прокуратуры достаточно инструментов для того, чтобы бороться с "ворами в законе".

"Их и раньше депортировали, можно было просто активнее вести борьбу и депортировать тех людей, которые являются нежелательными, если это иностранцы", – сказал он.

Закон о санкциях нельзя применить к "ворам в законе", поэтому это решение точно незаконное,

– подчеркнул Рябошапка.

По словам Рябошапки, люди, окружающие Зеленского, должны были бы подсказать ему это. Однако решение приняли, потому что оно "простое, быстрое, красивое и медийное".

"Людям оно понравится, но оно не имеет ничего общего с законом", – подытожил Рябошапка.

Санкции СНБО: коротко