РНБО ввела санкції проти понад 550 "злодіїв у законі та кримінальних авторитетів". Однак таке рішення є незаконним, адже санкції щодо цих осіб вводити не можна.

Про це в ефірі програми "Перехресний допит" розповів ексгенпрокурор України Руслан Рябошапка. Він пояснив, що до "злодіїв в законі" треба застосовувати інші інструменти.

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Рябошапка зауважив, що президента переконували внести законопроєкт про боротьбу із "злодіями в законі" ще у час, коли він був генпрокурором. Команда Рябошапки цей законопроєкт не підтримувала.

Минув рік, президент вніс цей законопроєкт, він не спрацював і тепер президент застосовує персональні санкції фактично до бандитів,

– сказав ексгенпрокурор.

Він зазначив, що у поліції та прокуратурі достатньо інструментів для того, щоб боротися зі "злодіями в законі".

"Їх і раніше депортували, можна було просто активніше вести боротьбу і депортувати тих людей, які є небажаними, якщо це іноземці", – сказав він.

Закон про санкції не можна застосувати до "злодіїв в законі", тому це рішення точно незаконне,

– наголосив Рябошапка.

За словами Рябошапки, люди, які оточують Зеленського, мали б підказати йому це. Однак рішення прийняли, бо воно "просте, швидке, красиве та медійне".

"Людям воно сподобається, але воно не має нічого спільного з законом", – підсумував Рябошапка.

Санкції РНБО: коротко