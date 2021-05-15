Рішення незаконне, – Рябошапка про санкції РНБО проти "злодіїв у законі"
РНБО ввела санкції проти понад 550 "злодіїв у законі та кримінальних авторитетів". Однак таке рішення є незаконним, адже санкції щодо цих осіб вводити не можна.
Джерело:24 канал
Про це в ефірі програми "Перехресний допит" розповів ексгенпрокурор України Руслан Рябошапка. Він пояснив, що до "злодіїв в законі" треба застосовувати інші інструменти.
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Рябошапка зауважив, що президента переконували внести законопроєкт про боротьбу із "злодіями в законі" ще у час, коли він був генпрокурором. Команда Рябошапки цей законопроєкт не підтримувала.
Минув рік, президент вніс цей законопроєкт, він не спрацював і тепер президент застосовує персональні санкції фактично до бандитів,
– сказав ексгенпрокурор.
Він зазначив, що у поліції та прокуратурі достатньо інструментів для того, щоб боротися зі "злодіями в законі".
"Їх і раніше депортували, можна було просто активніше вести боротьбу і депортувати тих людей, які є небажаними, якщо це іноземці", – сказав він.
Закон про санкції не можна застосувати до "злодіїв в законі", тому це рішення точно незаконне,
– наголосив Рябошапка.
За словами Рябошапки, люди, які оточують Зеленського, мали б підказати йому це. Однак рішення прийняли, бо воно "просте, швидке, красиве та медійне".
"Людям воно сподобається, але воно не має нічого спільного з законом", – підсумував Рябошапка.
Санкції РНБО: коротко
- РНБО 14 травня збиралась на засідання.
- Після цього президент Володимир Зеленський заявив про застосування персональних санкцій проти 557 "злодіїв у законі та кримінальних авторитетів".
- Зеленський додав, що більшість з них перебуває не в Україні.
- Україна проситиме у США інформацію про громадян, проти яких ввела санкції.
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