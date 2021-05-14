Україна звернеться до США щодо інформації про тих українців, проти яких Вашингтон увів санкції. Наразі в переліку – 61 особа.

Про це на брифінгу після засідання РНБО повідомив Олексій Данілов. Він зауважив, що надану інформацію розглянуть компетентні органи.

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Може бути ухвалене рішення про підтримку санкцій партнерів

Якщо наші правоохоронні органи вважатимуть за необхідне впроваджувати певні процедурні моменти. Якщо буде прийнято рішення про введення санкцій на підтримку наших партнерів, після отримання цих документів, після обробки цих документів, ми це будемо робити на території нашої країни,

– сказав Данілов.

З таким самим проханням звернуться іі до європейських партнерів. Секретар РНБО наголосив, що рішення щодо кожного фігуранта списків ухвалюватимуть окремо.

Данілов про санкції проти Дубінського

Щодо нардепа Олександра Дубінського, проти якого Штати ввели санкції ще у січні 2021 року, то запевнив Данілов, інформація є. Проте необхідне підтвердження – з офіційних листів.

РНБО має документи на всіх громадян, але ми маємо отримати офіційні документи, офіційні підтвердження через офіційні канали. Те, що проти Дубінського є санкції, ми це знаємо зі ЗМІ. Для впровадженя тих, чи інших дій нам потрібне офіційне листування,

– додав секретар РНБО.

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Коротко про санкції проти Дубінського

Зазначимо, що санкції проти Олександра Дубінського ввели через ймовірне втручання у вибори президента США. Офіс генпрокурора розпочав проти нардепа 2 кримінальні провадження. Одіозного політика виключили спочатку із фракції "Слуга народу", а потім із партії.

Список підсанкційних осіб США / Інфографіка 24 каналу