Украина обратится к США относительно информации о тех украинцах, против которых Вашингтон ввел санкции. Сейчас в перечне – 61 человек.

Об этом на брифинге после заседания СНБО сообщил Алексей Данилов. Он отметил, что предоставленную информацию рассмотрят компетентные органы.

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Может быть принято решение о поддержке санкций партнеров

Если наши правоохранительные органы сочтут необходимым внедрять определенные процедурные моменты. Если будет принято решение о введении санкций в поддержку наших партнеров, после получения этих документов, после обработки этих документов, мы это будем делать на территории нашей страны,

– сказал Данилов.

С такой же просьбой обратятся и к европейским партнерам. Секретарь СНБО подчеркнул, что решение по каждому фигуранту списков будут принимать отдельно.

Данилов о санкциях против Дубинского

Относительно нардепа Александра Дубинского, против которого Штаты ввели санкции еще в январе 2021 года, то заверил Данилов, информация есть. Однако необходимо подтверждение – из официальных писем.

СНБО имеет документы на всех граждан, но мы должны получить официальные документы, официальные подтверждения через официальные каналы. То, что против Дубинского есть санкции, мы это знаем из СМИ. Для внедрения тех или иных действий нам нужна официальная переписка,

– добавил секретарь СНБО.

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Коротко о санкциях против Дубинского

Отметим, что санкции против Александра Дубинского ввели из-за вероятного вмешательства в выборы президента США. Офис генпрокурора начал против нардепа 2 уголовных производства. Одиозного политика исключили сначала из фракции "Слуга народа", а затем из партии.

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Список подсанкционных лиц США / Инфографика 24 канала