Об этом в программе "Что это было?" с Сергеем Лещенко на 24 канале рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Он отметил, что в законе о деолигархизации нет места для Антимонопольного комитета, который является главным инструментом борьбы против олигархов.
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"Санкции СНБО слетят. Я не оцениваю то, надо было или нет их применять. К сожалению, многие из них юридически слабые и с большой вероятностью они в судах слетят. Еще в судах украинских", – отметил Шабунин.
Он добавил, что в ручном режиме управлять всеми решениями невозможно. Это показала история с судьей Александром Тупицким.
Что может сделать Антимонопольный комитет
Шабунин отметил, что необходимо прежде всего действовать по правилам. Он отметил, что это именно та история, когда есть или институты и правила, или беспорядок и нет среднего.
"Надо ремонтировать Антимонопольный комитет, чтобы он в ближайшие 2 месяца вынес решения, которые уничтожат олигархические монополии, потому что если даже развалятся истории с санкциями, то будут законные решения", – сказал глава ЦПК.
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Что предусматривает закон об олигархах
- Президент Владимир Зеленский 15 апреля 2021 года инициировал "Закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".
- Документ должен уменьшить влияние монополистов на политические, экономические и социальные процессы в стране и на средства массовой информации.
- Олигархами будут считать тех, кто отвечает следующим критериям: участвуют в политической жизни, оказывают влияние на СМИ, являются монополистами, имеют в собственности 2 миллиарда 270 миллионов гривен.