Об этом в программе "Что это было?" с Сергеем Лещенко на 24 канале рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Он отметил, что в законе о деолигархизации нет места для Антимонопольного комитета, который является главным инструментом борьбы против олигархов.

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"Санкции СНБО слетят. Я не оцениваю то, надо было или нет их применять. К сожалению, многие из них юридически слабые и с большой вероятностью они в судах слетят. Еще в судах украинских", – отметил Шабунин.

Он добавил, что в ручном режиме управлять всеми решениями невозможно. Это показала история с судьей Александром Тупицким.

Справка. Верховный Суд отменил указ Владимира Зеленского об отстранении Александра Тупицкого из Конституционного суда Украины. Офис Президента подал апелляцию. Тупицкий получил должность еще во времена Виктора Януковича. Судью подозревают в мошенничестве и взяточничестве.

Что может сделать Антимонопольный комитет

Шабунин отметил, что необходимо прежде всего действовать по правилам. Он отметил, что это именно та история, когда есть или институты и правила, или беспорядок и нет среднего.

"Надо ремонтировать Антимонопольный комитет, чтобы он в ближайшие 2 месяца вынес решения, которые уничтожат олигархические монополии, потому что если даже развалятся истории с санкциями, то будут законные решения", – сказал глава ЦПК.

Выпуск программы "Что это было?": Смотрите видео

Что предусматривает закон об олигархах