Про це в програмі "Що це було?" з Сергієм Лещенком на 24 каналі розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Він зазначив, що у законі про деолігархізацію немає місця для Антимонопольного комітету, який є головним інструментом боротьби проти олігархів.

До теми Санкції з Медведчука можуть злетіти, – Шабунін сказав, чому це може статись

"Санкції РНБО злетять. Я не оцінюю те, чи треба було, чи ні їх застосовувати. На жаль, багато з них юридично слабкі й з великою ймовірністю вони в судах злетять. Ще й в судах українських", – зазначив Шабунін.

Він додав, що в ручному режимі керувати всіма рішеннями неможливо. Це показала історія із суддею Олександром Тупицьким.

Довідка. Верховний Суд скасував указ Володимира Зеленського про відсторонення Олександра Тупицького з Конституційного суду України. Офіс Президента подав апеляцію. Тупицький отримав посаду ще за часів Віктора Януковича. Суддю підозрюють у шахрайстві та хабарництві.

Що може зробити Антимонопольний комітет

Шабунін зазначив, що необхідно насамперед діяти за правилами. Він наголосив, що це якраз та історія, коли є або інституції й правила, або безлад і немає середнього.

"Треба ремонтувати Антимонопольний комітет, щоб він у найближчі 2 місяці виніс рішення, які знищать олігархічні монополії, бо якщо навіть розваляться історії з санкціями, то будуть законні рішення", – сказав голова ЦПК.

Випуск програми "Що це було?": дивіться відео

Що передбачає закон про олігархів