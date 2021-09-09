Про це в програмі "Що це було?" з Сергієм Лещенком на 24 каналі розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Він зазначив, що у законі про деолігархізацію немає місця для Антимонопольного комітету, який є головним інструментом боротьби проти олігархів.
До теми Санкції з Медведчука можуть злетіти, – Шабунін сказав, чому це може статись
"Санкції РНБО злетять. Я не оцінюю те, чи треба було, чи ні їх застосовувати. На жаль, багато з них юридично слабкі й з великою ймовірністю вони в судах злетять. Ще й в судах українських", – зазначив Шабунін.
Він додав, що в ручному режимі керувати всіма рішеннями неможливо. Це показала історія із суддею Олександром Тупицьким.
Що може зробити Антимонопольний комітет
Шабунін зазначив, що необхідно насамперед діяти за правилами. Він наголосив, що це якраз та історія, коли є або інституції й правила, або безлад і немає середнього.
"Треба ремонтувати Антимонопольний комітет, щоб він у найближчі 2 місяці виніс рішення, які знищать олігархічні монополії, бо якщо навіть розваляться історії з санкціями, то будуть законні рішення", – сказав голова ЦПК.
Випуск програми "Що це було?": дивіться відео
Що передбачає закон про олігархів
- Президент Володимир Зеленський 15 квітня 2021 року ініціював "Закон про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".
- Документ повинен зменшити вплив монополістів на політичні, економічні та соціальні процеси в країні та на засоби масової інформації.
- Олігархами вважатимуть тих, хто відповідає наступним критеріям: беруть участь у політичному житті, мають вплив на ЗМІ, є монополістами, мають у власності 2 мільярди 270 мільйонів гривень.