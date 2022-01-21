Санкции США против граждан, дестабилизирующих ситуацию в Украине, значимые, – Фесенко

Политолог Владимир Фесенко заявил, что новые санкции против граждан, которые дестабилизируют ситуацию в Украине и контактируют с ФСБ, особенно значимые. Такие действия со стороны США являются новой тенденцией в сложившейся ситуации вокруг Украины и России.

Важно, что ранее США вводили санкции против тех граждан Украины, которые создавали проблемы для Соединенных Штатов.

"Но уже можем говорить о новой тенденции – санкции вводятся против граждан Украины, которые создают проблемы для Украины. Перед этим были санкции против Тупицкого и Портнова, сейчас еще против четырех граждан Украины. Новую четверку фигурантов санкций США обвиняют в действиях по дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине в тесном контакте с ФСБ. В нынешней ситуации вокруг Украины и России это особенно значимо", – написал Фесенко.

Кроме того, он отметил, что информация об этих санкциях появилась сразу после визита в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена. И предположил, что это может быть результатом совместной работы в политике санкций, которые касаются защиты нацбезопасности, между Украиной и США.

Сотрудничество между соответствующими государственными институтами США и Украины именно сейчас нужно в больших масштабах и с большей интенсивностью,

– добавил он.

Напомним, санкции Минфина США введены против четырех граждан Украины: