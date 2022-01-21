Важливо, що раніше США вводили санкції проти тих громадян України, які робили проблеми для Сполучених Штатів.

"Але вже можемо казати про нову тенденцію – санкції вводяться проти громадян України, які створюють проблеми для України. Перед цим були санкції проти Тупицького і Портнова, зараз ще проти чотирьох громадян України. Нову четвірку фігурантів санкцій США звинувачують в діях щодо дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні у тісному контакті з ФСБ. В нинішній ситуації навколо України і Росії це особливо значуще", – написав Фесенко.

Окрім того, він відзначив, що інформація про ці санкції з'явилась відразу після візиту до України держсекретаря США Ентоні Блінкена. І припустив, що це може бути результатом спільної роботи у політиці санкцій, які стосуються захисту нацбезпеки, між Україною і США.

Співпраця між відповідними державними інституціями США і України саме зараз потрібна в більших масштабах і з більшою інтенсивністю,

додав він.

Нагадаємо, санкції Мінфіну США введені проти чотирьох громадян України: