Пекин серьезно опасается вторичных санкций, а потому разрывает связи с российскими банками. Как именно это повлияет на Россию 24 Каналу рассказал бывший министр энергетики России, оппозиционер Владимир Милов.

Смотрите также Санкции станут еще более ощутимыми: россиян предупредили о существенном подорожании техники

Санкционная удавка начала действовать

С 24 июня Банк Китая остановил обработку платежей в юанях от российских банках, которые входят в санкционный список Соединенных Штатов Америки. Учитывая все, Китай действительно опасается американских санкций.

Они сильно опасаются, потому что нет никакой альтернативной международной финансовой системы у стран БРИКС или Глобального Юга. Все пользуются финансовой инфраструктурой Запада. Если их от нее отключить, то эти банки будут просто, словно, летучие голландцы, которые никуда не могут уплыть. Здесь американцы действительно нащупали слабое звено Китая,

– отметил Владимир Милов.

Банки Китая, Турции, Ближнего Востока действительно боятся отключения от глобальных финансовых инструментов. Бесспорно, это демонстрирует и то, что уже несколько месяцев продолжается эпопея блокировок российских счетов у китайских банков.

"Ничего не помогает решить эту проблему: ни визит Путина (в Китай – 24 Канал), ни какие-то переговоры. Мы видим, что с каждой неделей появляются сообщения, что ситуация только ухудшается", – отметил экс-министр энергетики России.

Есть главная проблема решения Банка Китая прекратить сотрудничество с подсанкционными российскими банками. Дело в том, весь ликвидный резерв в Фонде национального благосостояния России в валюте – это юани. И теперь российскому министерству финансов России и центробанку будет гораздо сложнее продать юани. Просто потому, что их не будет кому покупать.

Покупателями обычно был ряд крупных российских банков, но теперь они находятся под санкциями. То есть теоретически они действительно еще смогут купить юани, однако не смогут их продать. Это будет просто мертвым грузом.