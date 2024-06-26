Пекін серйозно побоюється вторинних санкцій, а тому розриває зв'язки з російськими банками. Як саме це вплине на Росію 24 Каналу розповів колишній міністр енергетики Росії, опозиціонер Володимир Мілов.

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Санкційний зашморг почав діяти

З 24 червня Банк Китаю зупинив обробку платежів в юанях від російських банках, які входять до санкційного списку Сполучених Штатів Америки. З огляду на усе Китай справді остерігається американських санкцій.

Вони сильно остерігаються, тому що немає ніякої альтернативної міжнародної фінансової системи у країн БРІКС чи Глобального Півдня. Всі користуються фінансовою інфраструктурою Заходу. Якщо їх від неї відключити, то ці банки будуть просто, немов, летючі голландці, які нікуди не можуть поплисти. Тут американці справді намацали слабку ланку Китаю,

– наголосив Володимир Мілов.

Банки Китаю, Туреччини, Близького Сходу справді бояться відключення від глобальних фінансових інструментів. Безперечно, це демонструє й те, що вже кілька місяців триває епопея блокувань російських рахунків у китайських банків.

"Нічого не допомагає розв'язати цю проблему: ні візит Путіна (у Китай – 24 Канал), ні якісь перемовини. Ми бачимо, що з кожним тижнем з'являються повідомлення, що ситуація лише погіршується", – зауважив ексміністр енергетики Росії.

Є головна проблема рішення Банку Китаю припинити співпрацю з підсанкційними російськими банками. Річ у тім, весь ліквідний резерв у Фонді національного добробуту Росії у валюті – це юані. Тож тепер російському міністерству фінансів Росії та центробанку буде набагато складніше продати юані. Просто тому, що їх не буде кому купувати.

Покупцями зазвичай була низка великих російські банки, але тепер вони перебувають під санкціями. Тобто теоретично вони справді ще зможуть купити юані, однак не зможуть їх продати. Це буде просто мертвим вантажем.