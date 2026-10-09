Международный уголовный суд отреагировал на санкции США

9 октября Соединенные Штаты ввели санкции против Международного уголовного суда как института. Этот беспрецедентный шаг стал продолжением ряда санкционных мер в отношении 13 независимых судей и прокуроров.

МУС отвергает санкции США против себя, заявила президент Томоко Акане.

Реакция МУС на санкции США

В МУС отметили, что решение США направлено против независимого судебного органа, созданного на основании международного договора, которому 125 государств-участников поручили расследовать и преследовать виновных в геноциде, преступлениях против человечности, военных преступлениях и преступлении агрессии.

Это попытка помешать осуществлению правосудия и воспрепятствовать Суду в выполнении задач, для которых он был создан. Это покушение на верховенство права и сами основы международного правопорядка, бросающее вызов фундаментальному принципу: никто не стоит выше закона,

– отметили в МУС.

По мнению Суда, цель этих санкций – дезорганизовать работу и запугать тех, кто в нем работает или сотрудничает.

Томоко Акане подчеркнула, что со своей стороны МУС не отступит.

Суд будет и впредь в полной мере выполнять свой мандат, действуя независимо и беспристрастно, исключительно на основании закона и доказательств, ради бесчисленных жертв тяжких преступлений,

– заявила она.

В то же время она отметила, что МУС не может действовать в одиночку – его судьба теперь зависит и от государств, его основавших.

После введения американских санкций у МУС могут возникнуть трудности. Суд призвал государства и в дальнейшем принимать конкретные меры для сохранения международного порядка.

"Никто не должен подвергаться наказанию за служение делу правосудия. История даст оценку этому моменту. Будущие поколения – и прежде всего жертвы массовых преступлений – спросят, как мы отреагировали, когда учреждение, созданное для их защиты, подверглось нападению. Спросят, проявил ли Суд твердость и защитила ли международное сообщество провозглашенные им принципы, или же позволило отказаться от них под давлением", – подытожили в заявлении.

Напомним, что администрация президента США ввела " санкции против Международного уголовного суда " всего через несколько часов после того, как одна из его бывших судей получила Нобелевскую премию мира.

Так, Нави Пиллай, южноафриканская юристка, получившая Нобелевскую премию мира за свою деятельность в сфере международного уголовного правосудия, в 2003–2008 годах работала судьей Апелляционной палаты МУС.