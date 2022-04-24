Санкции убили российские "Кинжалы"

Россия, продолжая войну против Украины и продолжая использовать против Украины ракеты, относящиеся к условно современным российским, а не советским запасам, вскоре останется фактически без этих ракет.

Дело в том, что при нынешних санкциях предприятия РФ неспособны производить новые ракеты из-за отсутствия иностранных комплектующих.

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Санкции в деле

Так, например, применение так называемых гиперзвуковых ракет «Кинжал» по территории Украины, которые должны были напугать Киев и страны Запада, по сути, оставило России без более чем 50% запасов этих ракет.

Новые производить российские заводы не могут потому, что в их составе более 130 иностранных комплектующих. В основном – электроника.

Что интересно, большую часть этих комплектующих России поставлял мировой лидер интегральных микросхем из США – Analog Device. Без американских микросхем производство "Кинжалов" в России встало.

Чемпионы по пиару

Помимо США в "Кинжалах" были комплектующие из Японии и даже Украины. Иронично, не так ли? Но настоящая вишенка на торте, вот какая.

Я, описывая в своих статьях эти ракеты, неоднократно отмечал, что ракеты "Кинжал" не являются гиперзвуковым оружием в полном смысле этого слова.

Дело в том, что пресловутый "Кинжал" — это баллистическая ракета Р-500 (9М728) ОТРК "Искандер" авиационного базирования. То есть, не новейшая, высокотехнологичная разработка с нуля, а банальная авиационная модификация Р-500.

Например, это все равно, как если бы США не стали создавать ракету AGM-183A ARRW, а попросту взяли бы крылатую ракету "Томагавк" и создав модификацию авиационного базирования, назвали бы ее гиперзвуковым комплексом. Хотя, так и было в 1979 году, когда AGM-109 TALCM боролась за заказ с AGM-86 ALCM, которой и проиграла, но при этом они не назывались гиперзвуковыми комплексами.

Что же до российской ракеты, то она, конечно же, способна развивать гиперзвуковую скорость, как и любая другая баллистическая ракета, но при этом в нее не вложены те требования, которые относятся к гиперзвуковому оружию нового поколения, но опять-таки, даже не в этом суть.

А вся суть, что электронная элементная база "Кинжала" практически идентична ракетам "Искандер".

Ну, вот, в принципе, и всё.

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