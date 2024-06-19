Никакой положительной динамики: что медленно убивает Россию

Санкции, введенные Западом против России, имеют хотя и медленный, но действенный эффект, чтобы в стране-агрессоре "просела" социальная сфера, экономическая, индустриальная, военная. Накопленные еще до российско-украинской войны проблемы России отныне обострились, как результат именно это и уничтожит ее.

Владимир Путин призвал снять санкции с России. Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов озвучил 24 Каналу, что российский диктатор противоречит себе, ведь не раз заявлял, что они болезненного влияния на российскую экономику не оказывают, более того – помогли развить ее и внедрить импортозамещение.

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Санкции – долговременный яд

Бывший сотрудник КГБ считает, что сейчас Россия находится в состоянии "умирающей" страны из-за санкций, никакой положительной динамики не просматривается. Он заметил, что они не действуют моментально, это не таблетка цианистого калия, а долговременный яд.

Путин говорит, что 8% ВВП выделяется на военные расходы. СССР распался, когда выделялось 11%, но он к этому и идет. В следующем году в России будут эти 11%, потому что с нынешними 8% Путин победить Украину не может, надо будет процент увеличивать,

– уверен Жирнов.

Он отметил, что США это уже поняли, поэтому там прозвучало предложение строить новые ядерные бомбы, пополнять собственные запасы. По словам Жирнова, Россия должна будет ответить на это, именно тогда она и распадется, как Советский Союз, потому что денег на это у нее нет.

Коротко о последствиях новых санкций

США на прошлой неделе расширили против России пакет санкций. Туда вошли 300 физических и юридических лиц. Из-за этого выросла стоимость доллара, проблематичными стали финансовые операции. Из-за недостатка наличной валюты в банках, у россиян возникли панические настроения.