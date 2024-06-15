Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционер Геннадий Гудков, добавив, что в России произошел серьезный сбой. Исчезли механизмы, которые длительное время обеспечивали потребности населения.

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"В России паника, стремительно вырос курс доллара, а рубль снова упал. На таких панических моментах некоторые банки прекрасно зарабатывают", – заметил Гудков.

К тому же санкции затрудняют расчеты, финансовые операции, но со временем россияне найдут пути для компенсаций. Хотя ослабление рубля, наверняка, продолжится, но главный вопрос в том, будут ли иметь новые ограничения долговременный эффект. Вполне вероятно, что нет.

Когда-то мне рассказали, что в Россию каждую субботу прилетают два самолета со свеженапечатанными долларами. Их передают в крупные банки, распределяют сетью других банков, а дальше в обменники. Так происходит насыщение российского рынка долларами,

– рассказал Геннадий Гудков.

Если будет указание отрегулировать эту ситуацию, то такие поставки могут остановить на месяц – два. Возникнет паника и серьезный обвал рубля. Эта возможность у Запада сохраняется.

Сейчас ввели санкции к ряду центров и московских бирж, поэтому исчез механизм, который работал много лет и обеспечивал потребность населения в долларах. Относительно валютной выручки, то она не закончится. Вероятно, Владимир Путин ожидал такого решения Запада, поэтому позволил экспортерам её не продавать.

Не надо думать, что мы уже победили. Борьба будет тяжелой, а противник сильный. Он сохранил частный сектор в финансах, и в экономике. Это позволяет избегать товарного дефицита и балансировать финансовые потоки,

– добавил Гудков.

Финансовая выручка все равно поступает. К тому же некоторые российские товары вообще невозможно изъять из мирового товарооборота. Например, нефть, которая является основным источником дохода для бюджета России. Сырье, которое шло в Европу и другие страны заменено. Однако есть государства, которые теперь покупают ее в значительно больших объемах. Говорится о Китае и Индии.

Та же ситуация с никелем, цветными металлами. Как можно перестать их покупать, если от них зависит мировой рынок и мировое производство,

– добавил российский оппозиционный журналист.

Это касается ряда других товаров. Поэтому сейчас нужно время, чтобы понять по кому именно ударят санкции – по стране или только по малым производствам.

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