Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиціонер Геннадій Гудков, додавши, що у Росії відбувся серйозний збій. Зникли механізми, які тривалий час забезпечували потреби населення.

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Наскільки дієві санкції Заходу

"У Росії паніка, стрімко виріс курс долара, а рубль знову впав. На таких панічних моментах деякі банки чудово заробляють", – зауважив Гудков.

До того ж санкції ускладнюють розрахунки, фінансові операції, але з часом росіяни знайдуть шляхи для компенсацій. Хоча ослаблення рубля, напевно, продовжиться, але головне питання в тому, чи матимуть нові обмеження довготривалий ефект. Цілком ймовірно, що ні.

Колись мені розповіли, що у Росію щосуботи прилітають два літаки зі свіжонадрукованими доларами. Їх передають у великі банки, розподіляють мережею інших банків, а далі в обмінники. Так відбувається насичення російського ринку доларами,

– розповів Геннадій Гудков.

Якщо буде вказівка відрегулювати цю ситуацію, то таке постачання можуть зупинити на місяць – два. Виникне паніка та серйозний обвал рубля. Ця можливість у Заходу зберігається.

Зараз увели санкції до низки центрів і московських бірж, тому зник механізм, який працював багато років і забезпечував потребу населення у доларах. Щодо валютного виторгу, то він не закінчиться. Ймовірно, Владімір Путін очікував такого рішення Заходу, тому дозволив експортерам його не продавати.

Не треба думати, що ми вже перемогли. Боротьба буде важкою, а противник сильний. Він зберіг приватний сектор у фінансах, та в економіці. Це дозволяє уникати товарного дефіциту й балансувати фінансові потоки,

– додав Гудков.

Фінансовий виторг все одно надходить. До того ж деякі російські товари взагалі неможливо вилучити зі світового товарообігу. Наприклад, нафту, яка є основним джерелом доходу для бюджету Росії. Сировина, яка йшла в Європу та інші країни замінена. Проте є держави, які тепер купують її у значно більших обсягах. Мовиться про Китай та Індію.

Та сама ситуація з нікелем, кольоровими металами. Як можна перестати їх купувати, якщо від них залежить світовий ринок і світове виробництво,

– додав російський опозиційний журналіст.

Це стосується низки інших товарів. Тому зараз потрібен час, щоб зрозуміти по кому саме вдарять санкції – по країні чи лише по малих виробництвах.

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