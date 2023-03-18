Об этом 24 Канала рассказал общественный деятель и журналист из Казахстана Арман Шураев. По его словам, Казахстан впоследствии может оказаться под такими же санкциями, как и страна-агрессорка.
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"Не удивлюсь, если наша страна полностью окажется под теми же санкциями, что и Россия. Если наше руководство будет дальше показывать свою мягкотелость относительно Путина, то есть очень серьезная угроза. Не хотелось бы быть на стороне зла", – отметил он.
Казахстан под влиянием России
Шураев отметил, что через 30 лет российский бизнес очень серьезно пустил корни в Казахстане, особенно в последние 10 лет. Поскольку у казахов более демократическое и либеральное налоговое законодательство, многие россияне переместили свои головные офисы именно в Казахстан.
Сейчас мы стали заложниками ситуации. Наша железная дорога, кроме рельс, практически вся принадлежит российским бизнесменам. Очень много урановых месторождений принадлежит "Росатому", которые были коррупционными и другими схемами переданы России,
– объяснил журналист.
Общественный активист подчеркнул, что проникновение российского бизнеса и ФСБ в Казахстан очень велико. поэтому руководству все труднее с этим бороться.
Он напомнил о недавнем визите Госсекретаря США Энтони Блинкена в Казахстан. По мнению Армана Шураева, это свидетельствует о том, что американцы прекрасно знают о ситуации в Казахстане.
"Американцы знают, что в Казахстане есть латентные помощники путинского режима и российских бизнес-интересов. Думаю, что был очень жесткий разговор, потому что даже премьер-министр дал очень жесткое поручение контролировать все, что касается экспорта в Россию", – сказал активист.
Шураев об отношениях Казахстана и России: смотрите видео
Отношения Казахстана и России: что известно
- В июне 2022 года президент Касым-Жомарт Токаєв в прямом эфире российского пропагандистского телеканала сказал, что Казахстан не будет способствовать России в обходе санкций. Кроме того, он возмутился тем, что некоторые российские политики ведут агрессивную риторику в отношении Казахстана.
- Также на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге на одной сцене с Путиным Токаев заявил, что Казахстан не будет признавать "квазигосударственные образования" на Донбассе.
- Казахстан закрыл торговое представительство в России. Прошлогоднее постановление правительства об этом вступило в силу с момента публикации.