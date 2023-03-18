Про це 24 Каналу розповів громадський діяч і журналіст з Казахстану Арман Шураєв. За його словами, Казахстан згодом може опинитися під такими ж санкціями, як і країна-агресорка.

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"Не здивуюсь, якщо наша країна повністю опиниться під тими ж санкціями, що й Росія. Якщо наше керівництво буде далі показувати свою м’якотілість щодо Путіна, то є дуже серйозна загроза. Не хотілось би бути на стороні зла", – зауважив він.

Казахстан під впливом Росії

Шураєв зазначив, що за 30 років російський бізнес дуже серйозно пустив коріння у Казахстані, особливо останні 10 років. Через те, що у казахів більш демократичне та ліберальне податкове законодавство, багато росіян перемістили свої головні офіси саме у Казахстан.

Зараз ми стали заручниками ситуації. Наша залізниця, крім рейок, практично вся належить російським бізнесменам. Дуже багато уранових родовищ належить "Росатому", які були корупційними та іншими схемами передані Росії,

– пояснив журналіст.

Громадський активіст підкреслив, що проникнення російського бізнесу та ФСБ у Казахстан дуже велике, тому керівництву все важче із цим боротися.

Він пригадав нещодавній візит Держсекретаря США Ентоні Блінкена у Казахстан. На думку Армана Шураєва, це свідчить про те, що американці прекрасно знають про ситуацію в Казахстані.

"Американці знають, що в Казахстані є латентні помічники путінського режиму та російських бізнес-інтересів. Думаю, що була дуже жорстка розмова, тому що навіть прем’єр-міністр дав дуже жорстке доручення контролювати все, що стосується експорту до Росії", – сказав активіст.

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Відносини Казахстану та Росії: що відомо