Громадський діяч і журналіст з Казахстану Арман Шураєв припустив, що це буде дзвінкий і дошкульний ляпас для Росії. Про це він розповів 24 Каналу. Він зазначив, що йому відомо, як країна-агресор тисне на МЗС і, можливо, президента Казахстану, з цього приводу.

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Будемо всіляко допомагати Гайдаю

Він нагадав, що Петро Врублевський, який був дуже яскравим послом України в Казахстані і патріотом, насправді сказав правду.

І за це його прибрала, на жаль, наша влада,

– вважає Шураєв.

Проте він зазначив, що пан Гайдай – це Врублевський у квадраті.

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"Це справжні бандерівець, людина з бойовим досвідом. Тому з цього приводу російська пропаганда буде пищати та верещати зі всіх телевізорів. А я радію з того, що такий гідний син України буде представляти її у в нашій країні. Адже саме така людина потрібна в Казахстані. І ми йому тут будемо всіляко допомагати", – наголосив Арман Шураєв.

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