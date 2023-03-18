Громадський діяч і журналіст з Казахстану Арман Шураєв припустив, що це буде дзвінкий і дошкульний ляпас для Росії. Про це він розповів 24 Каналу. Він зазначив, що йому відомо, як країна-агресор тисне на МЗС і, можливо, президента Казахстану, з цього приводу.
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Будемо всіляко допомагати Гайдаю
Він нагадав, що Петро Врублевський, який був дуже яскравим послом України в Казахстані і патріотом, насправді сказав правду.
І за це його прибрала, на жаль, наша влада,
– вважає Шураєв.
Проте він зазначив, що пан Гайдай – це Врублевський у квадраті.
Як Сергія Гайдая приймуть в Казахстані як посла України: дивіться відео
"Це справжні бандерівець, людина з бойовим досвідом. Тому з цього приводу російська пропаганда буде пищати та верещати зі всіх телевізорів. А я радію з того, що такий гідний син України буде представляти її у в нашій країні. Адже саме така людина потрібна в Казахстані. І ми йому тут будемо всіляко допомагати", – наголосив Арман Шураєв.
Що відомо про призначення Сергія Гайдая послом України в Казахстані
- Сергія Гайдая, якого звільнили з посади голови Луганської обласної військової адміністрації, заявив, що він може отримати посаду посла України в Казахстані.
- Сергій Гайдай відзначив, що рішення ще не остаточне і він погодиться з тим рішенням, яке ухвалить президент Володимир Зеленський. Однак попередньо йдеться про дипломатичну роботу.
- За словами Гайдая, його направлять на інший "фронт" – на дипломатичну роботу в іншому напрямку. Він припустив, що швидше за все це буде Казахстан.
- Раніше Сергій Гайдай наголошував, що після звільнення з посади голови Луганської ОВА, президент не дасть йому можливість довго відпочивати. Він заявив, що "перезавантажить трохи "акумуляторні батареї" і далі буде працювати".