Про це 24 Каналу розповів Арман Шураєв – громадський діяч і журналіст з Казахстану. За його словами, рішення Міжнародного кримінального суду вплине і на владу Казахстану.

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Історія повторюється

Арман Шураєв наголосив, що ордер на арешт – це лише невелика частина зусиль, які повинні бути докладені, щоб злочинці та фашисти – очільник Росії та його зграя, обов'язково понесли покарання.

На його думку, ситуація дуже нагадує історію, коли на лаві підсудних опинилися поплічники лідера нацизму.

Наразі новий Гітлер – це Путін!

– переконаний він.

Громадський діяч пояснив, що президент Росії неодмінно понесе покарання за всі свої злочини, спрямовані протягом народів, які він роками ображав.

"Уся історія його правління – це історія геноциду, яку він творив стосовно чеченського народу, молдавського, грузинського та останні 8–9 років це й історія суцільного геноциду стосовно України", – зосередив увагу він.

На його думку, усі буди раді почути, що світова спільнота уже перестала сприймати Путіна як людину, яка викликає бодай найменшу повагу.

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Сигнал для Казахстану

Шураєв пояснив, що ордер на арешт Путіна так чи інакше буде стосуватися й Казахстану.

Я відразу подумав: "А як же мій президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв тепер буде з ним вітатися, обійматися чи вітати його з будь-яким святом?

– пояснив він.

На його думку, це перша перемога України на дипломатичному та міжнародному фронті.

"90% жителів Казахстану підтримують таке рішення. Путін – фашист і він повинен відповідати перед трибуналом", – додав він.

За словами громадського діяча, рішення МКС – це знак для тих небагатьох союзників, які ще залишилися в Росії. Зокрема, і для Казахстану, який часто утримується від голосувань в межах ООН стосовно українського питання.

Це чіткий сигнал керівництву Казахстану, інших країн, які ще тяжіють до Росії, а точніше знаходяться в орбіті її впливу та інтересів. Токаєву тепер просто потрібно перейти рубікон,

– переконаний він.

Шураєв підкреслив, що президент Казахстану є дипломатом з великим стажем. Втім навіть це зараз не важливо, коли в Україні йде війна та тисячами гинуть люди, серед яких діти.

Ордер на арешт Путіна: основне