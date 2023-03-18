Общественный деятель и журналист из Казахстана Арман Шураев предположил, что это будет звонкая и чувствительная пощечина для России. Об этом он рассказал 24 Каналу. Он отметил, что ему известно, как страна-агрессор давит на МИД и, возможно, на президента Казахстана, по этому поводу.
Смотрите также Сигнал для таких, как Токаев, – журналист из Казахстана об ордере на арест Путина
Будем всячески помогать Гайдаю
Он напомнил, что Петр Врублевский, который был очень ярким послом Украины в Казахстане и патриотом, действительно сказал правду.
И за это его убрала, к сожалению, наша власть,
– считает Шураев.
Однако он отметил, что Гайдай – это Врублевский в квадрате.
Как Сергея Гайдая примут в Казахстане в качестве посла Украины: смотрите видео
"Это настоящий бандеровец, человек с боевым опытом. И по этому поводу российская пропаганда будет пищать и визжать со всех телевизоров. А я радуюсь тому, что такой достойный сын Украины будет представлять ее в нашей стране. Ведь именно такой человек нужен в Казахстане. И мы ему здесь будем всячески помогать", – подчеркнул Арман Шураев.
Что известно о назначении Сергея Гайдая послом Украины в Казахстане
- Сергея Гайдая, которого уволили с должности главы Луганской областной военной администрации, заявил, что он может получить должность посла Украины в Казахстане.
- Сергей Гайдай отметил, что решение еще не окончательно и он согласится с тем решением, которое примет президент Владимир Зеленский. Однако предварительно речь идет о дипломатической работе.
- По словам Гайдая, его направят на другой фронт – на дипломатическую работу в другом направлении. Он предположил, что, скорее всего, это будет Казахстан.
- Ранее Сергей Гайдай подчеркивал, что после освобождения от должности главы Луганской ОВА, президент не даст ему возможность долго отдыхать. Он заявил, что "перезагрузит немного "аккумуляторные батареи" и дальше будет работать".