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      Санкции ЕС против РФ: вице-премьер Италии сделал неожиданное заявление

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      Вице-премьер Италии сделал неожиданное заявление относительно санкций против РФ
      Вице-премьер Италии сделал неожиданное заявление относительно санкций против РФ / Фото из открытых источников

      Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо заявил, что санкции, которые были введены против Российской Федерации, наносят ущерб итальянским компаниям.

      По информации  ANSA, политик планирует продолжить борьбу за отмену антироссийских санкций.

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      Относительно пресловутых санкций против России, то мы продолжим борьбу, не потому что мы пророссийские или проамериканские, а потому что мы проитальянские,
      – заявил Ди Майо.

      "Если есть компании, терпящие огромные убытки из-за санкций, то это означает, что следует пересматривать сам инструмент, а не принцип", добавил вице-премьер Италии.

      Что известно о санкциях ЕС против России?
      21 декабря Совет Евросоюза продлил экономические санкции против России до 31 июля 2019 года. Решение продолжает ограничения ЕС на ведение бизнеса с российскими банковским, финансовым и энергетическим секторами. Италия, которая ранее угрожала блокированием решения о продлении санкций, не стала его ветировать.

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      Источник: 24 канал
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