Санкції ЄС проти РФ: віце-прем'єр Італії зробив несподівану заяву

Віце-прем'єр Італії Луїджі Ді Майо заявив, що санкції, які були введені проти Російської Федерації, завдають збитків італійським компаніям.

За інформацією ANSA, політик планує продовжити боротьбу за скасування антиросійських санкцій.

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Щодо сумнозвісних санкцій проти Росії, то ми продовжимо боротьбу, не тому що ми проросійські чи проамериканські, а тому що ми проіталійські,

– заявив Ді Майо.

"Якщо є компанії, що зазнають величезних збитків через санкції, то це означає, що слід переглядати сам інструмент, а не принцип", – додав віце-прем'єр Італії.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії? 21 грудня Рада Євросоюзу продовжила економічні санкції проти Росії до 31 липня 2019 року. Рішення продовжує обмеження ЄС на ведення бізнесу з російськими банківським, фінансовим та енергетичним секторами. Італія, яка раніше погрожувала блокуванням рішення про продовження санкцій, не стала його ветувати.