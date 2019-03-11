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      Санкции ЕС против российской агрессии: известны россияне, против которых ввели ограничения

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      "Азовский пакет" санкций: стали известны фамилии россиян
      "Азовский пакет" санкций: стали известны фамилии россиян / Фото из открытых источников

      Пакет "азовских" санкций, который послы Евросоюза на днях утвердили против 8 россиян, вскоре вступит в силу. Указанных лиц добавят к имеющемуся списку индивидуальных санкций, введенных ЕС в марте 2014 года.

      Отдельного нового пакета санкций в отношении российской агрессии вблизи Керченского пролива нет. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Интерфакс".

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      Кроме этого, информагентство обнародовало фамилии лиц, против которых должны вскоре ввести ограничения: Станкевич, Шеин, Басов, Саляев, Шипицын, Шатохин, Ромашкин и Щербаков. Пока установить, кем конкретно являются эти люди, сложно.

      Для них санкции будут введены в виде запрета на въезд и замораживание активов. По состоянию на данный момент в списке, к которому приобщат этих 8 россиян, находятся 153 человека и 40 компаний.

      Добавим, в июле 2019 года против России действуют следующие ограничения:

      • ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов, их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;
      • запрет на экспорт и импорт торговли оружием;
      • запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;
      • ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

      Что известно об агрессии РФ вблизи Керченского пролива и почему против России вводят санкции?
      25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские суда и ранили 3 моряков. Так, Россия захватила 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу" и взяла в плен 24 моряков членов экипажей судов.

      Украинских моряков российские оккупанты сначала арестовали в аннексированном Крыму, а затем отправили в московские СИЗО. Ребята заявляют российскому следствию, что являются военнопленными.

      В свою очередь, в Европе и США уже неоднократно призывали россиян освободить пленных украинцев. Там осуждают действия России и угрожают новыми санкциями.

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      Теги: Новости политики Украина – Россия Евросоюз Конфликт в Азовском море Санкции Новости России
      Источник: 24 Канал
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