Санкции ЕС против российской агрессии: известны россияне, против которых ввели ограничения

Пакет "азовских" санкций, который послы Евросоюза на днях утвердили против 8 россиян, вскоре вступит в силу. Указанных лиц добавят к имеющемуся списку индивидуальных санкций, введенных ЕС в марте 2014 года.

Отдельного нового пакета санкций в отношении российской агрессии вблизи Керченского пролива нет. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Интерфакс".

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Кроме этого, информагентство обнародовало фамилии лиц, против которых должны вскоре ввести ограничения: Станкевич, Шеин, Басов, Саляев, Шипицын, Шатохин, Ромашкин и Щербаков. Пока установить, кем конкретно являются эти люди, сложно.

Для них санкции будут введены в виде запрета на въезд и замораживание активов. По состоянию на данный момент в списке, к которому приобщат этих 8 россиян, находятся 153 человека и 40 компаний.

Добавим, в июле 2019 года против России действуют следующие ограничения:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов, их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт торговли оружием;

запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Что известно об агрессии РФ вблизи Керченского пролива и почему против России вводят санкции?

25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на их пути в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские суда и ранили 3 моряков. Так, Россия захватила 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу" и взяла в плен 24 моряков – членов экипажей судов.



Украинских моряков российские оккупанты сначала арестовали в аннексированном Крыму, а затем отправили в московские СИЗО. Ребята заявляют российскому следствию, что являются военнопленными.



В свою очередь, в Европе и США уже неоднократно призывали россиян освободить пленных украинцев. Там осуждают действия России и угрожают новыми санкциями.