Санкции против России: собирается ли Германия их отменять
В Германии рассказали, когда отменят наложенные на РФ экономические санкции. Это случится тогда, когда Россия устранит причины их введения.
Несмотря на это Германия продолжит сотрудничать с Россией в тех сферах, которые не подпадают под санкции. Об этом в своем Twitter написал министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмаер.
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Федеральное правительство неоднократно заявлял, что санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока не исчезнут причины их применения. Я повторил российской стороне это вчера (на Петербургском международном экономическом форуме – 24 канал). В других сферах сотрудничество возможно,
– объяснил немецкий чиновник.
Отметим, что Евросоюз 20 июня собирается еще на полгода продлить экономические санкции против России. Ограничения введены из-за оккупации страной-агрессором Крыма.
Что известно о санкциях ЕС против России и какой ущерб они нанесли стране?
Впервые Евросоюз ввел санкции против Кремля в 2014 году из-за агрессии в Крыму и на Донбассе. С тех пор ограничения постоянно продлевались из-за нежелания Москвы начать деэскалацию ситуации.
В санкционные списки попали более 200 граждан РФ и организаций, занимающихся различной деятельностью в оккупированном Крыму и в так называемых непризнанных республиках "ДНР" и "ЛНР".
Экономические санкции ЕС включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских государственных банков и их дочерних структур, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; запрет на торговлю оружием (импорт и экспорт) запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения для нужд ВС РФ; ограничение доступа РФ к стратегическим технологиям и услугам в области нефтедобычи.
Накопленные потери от санкций против Москвы составляют до 5% ВВП РФ, а это примерно 50 миллиардов долларов.