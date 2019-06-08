Санкции против России: собирается ли Германия их отменять

В Германии рассказали, когда отменят наложенные на РФ экономические санкции. Это случится тогда, когда Россия устранит причины их введения.

Несмотря на это Германия продолжит сотрудничать с Россией в тех сферах, которые не подпадают под санкции. Об этом в своем Twitter написал министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмаер.

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Федеральное правительство неоднократно заявлял, что санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока не исчезнут причины их применения. Я повторил российской стороне это вчера (на Петербургском международном экономическом форуме – 24 канал). В других сферах сотрудничество возможно,

– объяснил немецкий чиновник.

Отметим, что Евросоюз 20 июня собирается еще на полгода продлить экономические санкции против России. Ограничения введены из-за оккупации страной-агрессором Крыма.

Die Bundesregierung hat wiederholt erklärt, dass die Sanktionen solange in Kraft bleiben sollten, wie die Gründe für ihr Zustandekommen fortbestehen. Das habe ich gestern noch einmal wiederholt. In anderen Bereichen ist Zusammenarbeit möglich & findet auch statt. https://t.co/JRjA8KXB2m — Peter Altmaier (@peteraltmaier) 8 июня 2019 г.

Что известно о санкциях ЕС против России и какой ущерб они нанесли стране?

Впервые Евросоюз ввел санкции против Кремля в 2014 году из-за агрессии в Крыму и на Донбассе. С тех пор ограничения постоянно продлевались из-за нежелания Москвы начать деэскалацию ситуации.

В санкционные списки попали более 200 граждан РФ и организаций, занимающихся различной деятельностью в оккупированном Крыму и в так называемых непризнанных республиках "ДНР" и "ЛНР".

Экономические санкции ЕС включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских государственных банков и их дочерних структур, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; запрет на торговлю оружием (импорт и экспорт) запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения для нужд ВС РФ; ограничение доступа РФ к стратегическим технологиям и услугам в области нефтедобычи.

Накопленные потери от санкций против Москвы составляют до 5% ВВП РФ, а это примерно 50 миллиардов долларов.