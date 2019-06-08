16:03
8 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Русская ответка "Чернобылю". Страна запретов
      Вєсті Кремля
      00:42, 7 июня
      Вести UA: серьезная угроза для "Оппоблока". Ручной суд Коломойского
      Вєсті.UA
      21:18, 7 июня
      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема
      ЦРУ
      09:00, 7 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Санкции против России: собирается ли Германия их отменять

      7 Читати новину українською
      Петер Альтмаер
      Петер Альтмаер / Getty images

      В Германии рассказали, когда отменят наложенные на РФ экономические санкции. Это случится тогда, когда Россия устранит причины их введения.

      Несмотря на это Германия продолжит сотрудничать с Россией в тех сферах, которые не подпадают под санкции. Об этом в своем Twitter написал министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмаер.

      Читайте также: Германия и США обсудили политику в отношении Украины и "санкции, карающие Россию"

      Федеральное правительство неоднократно заявлял, что санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока не исчезнут причины их применения. Я повторил российской стороне это вчера (на Петербургском международном экономическом форуме – 24 канал). В других сферах сотрудничество возможно,
      – объяснил немецкий чиновник.

      Отметим, что Евросоюз 20 июня собирается еще на полгода продлить экономические санкции против России. Ограничения введены из-за оккупации страной-агрессором Крыма.

      Что известно о санкциях ЕС против России и какой ущерб они нанесли стране?

      Впервые Евросоюз ввел санкции против Кремля в 2014 году из-за агрессии в Крыму и на Донбассе. С тех пор ограничения постоянно продлевались из-за нежелания Москвы начать деэскалацию ситуации.

      В санкционные списки попали более 200 граждан РФ и организаций, занимающихся различной деятельностью в оккупированном Крыму и в так называемых непризнанных республиках "ДНР" и "ЛНР".

      Экономические санкции ЕС включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских государственных банков и их дочерних структур, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; запрет на торговлю оружием (импорт и экспорт) запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения для нужд ВС РФ; ограничение доступа РФ к стратегическим технологиям и услугам в области нефтедобычи.

      Накопленные потери от санкций против Москвы составляют до 5% ВВП РФ, а это примерно 50 миллиардов долларов.

      blog_ava
      Поздравления молодоженам на свадьбу в прозе и стихах
      сегодня
      12818
      Теги: Евросоюз Украина – Россия Санкции Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому росіяни не бояться міжнародних судів щодо Криму та Донбасу
      сегодня , 12:00 Чому росіяни не бояться міжнародних судів щодо Криму та Донбасу
      Олексій Чибісов 2384
      Лучший игрок сборной Украины в матче против Сербии: опрос
      сегодня , 02:39 Лучший игрок сборной Украины в матче против Сербии: опрос
      649
      Новейшие технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      7 июня , 08:00 Новейшие технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      440
      Украина – Сербия: впечатления после матча
      сегодня , 09:20 Украина – Сербия: впечатления после матча
      Ігор Саджениця 1134
      У Путіна одна мета, яка відрізняється від планів Зеленського
      сегодня , 08:40 У Путіна одна мета, яка відрізняється від планів Зеленського
      Блог Соцмережі 1774
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук