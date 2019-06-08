Санкції проти Росії: чи збирається Німеччина їх скасовувати
У Німеччині розповіли, коли скасують накладені на РФ економічні санкції. Це трапиться тоді, коли Росія усуне причини їх введення.
Попри це Німеччина продовжить співпрацювати із Росією у тих сферах, які не підпадають під санкції. Про це у своєму Twitter написав міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмаєр.
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Федеральний уряд неодноразово заявляв, що санкції повинні залишатися в силі до тих пір, поки не зникнуть причини їх застосування. Я повторив російській стороні це вчора (на Петербурзькому міжнародному економічному форумі – 24 канал). В інших сферах співпраця є можлива,
– пояснив німецький урядовець.
Зазначимо, що Євросоюз 20 червня збирається ще на півроку продовжити економічні санкції проти Росії. Обмеження введені через окупацію країною-агресором Криму.
Що відомо про санкції ЄС проти Росії і яких збитків вони завдали країні?
Вперше Євросоюз ввів санкції проти Кремля у 2014 році через агресію в Криму і на Донбасі. З того часу, обмеження постійно продовжувалися через небажання Москви почати деескалацію ситуації.
До санкційних списків потрапили понад 200 громадян РФ і організацій, що займаються різною діяльністю в окупованому Криму і в так званих невизнаних республіках "ДНР" та "ЛНР".
Економічні санкції ЄС включають: обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п'яти російських державних банків та їх дочірніх структур, а також для трьох великих російських енергетичних компаній і трьох оборонних компаній; заборона на торгівлю зброєю (імпорт і експорт); заборона на постачання в Росію товарів подвійного призначення для потреб ЗС РФ; обмеження доступу РФ до стратегічних технологій та послуг в області нафтовидобутку.
Накопичені втрати від санкцій проти Москви становлять до 5% ВВП РФ, а це приблизно 50 мільярдів доларів.
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