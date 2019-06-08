Санкції проти Росії: чи збирається Німеччина їх скасовувати

У Німеччині розповіли, коли скасують накладені на РФ економічні санкції. Це трапиться тоді, коли Росія усуне причини їх введення.

Попри це Німеччина продовжить співпрацювати із Росією у тих сферах, які не підпадають під санкції. Про це у своєму Twitter написав міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмаєр.

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Федеральний уряд неодноразово заявляв, що санкції повинні залишатися в силі до тих пір, поки не зникнуть причини їх застосування. Я повторив російській стороні це вчора (на Петербурзькому міжнародному економічному форумі – 24 канал). В інших сферах співпраця є можлива,

– пояснив німецький урядовець.

Зазначимо, що Євросоюз 20 червня збирається ще на півроку продовжити економічні санкції проти Росії. Обмеження введені через окупацію країною-агресором Криму.

Die Bundesregierung hat wiederholt erklärt, dass die Sanktionen solange in Kraft bleiben sollten, wie die Gründe für ihr Zustandekommen fortbestehen. Das habe ich gestern noch einmal wiederholt. In anderen Bereichen ist Zusammenarbeit möglich & findet auch statt. https://t.co/JRjA8KXB2m — Peter Altmaier (@peteraltmaier) 8 июня 2019 г.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії і яких збитків вони завдали країні?

Вперше Євросоюз ввів санкції проти Кремля у 2014 році через агресію в Криму і на Донбасі. З того часу, обмеження постійно продовжувалися через небажання Москви почати деескалацію ситуації.

До санкційних списків потрапили понад 200 громадян РФ і організацій, що займаються різною діяльністю в окупованому Криму і в так званих невизнаних республіках "ДНР" та "ЛНР".

Економічні санкції ЄС включають: обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п'яти російських державних банків та їх дочірніх структур, а також для трьох великих російських енергетичних компаній і трьох оборонних компаній; заборона на торгівлю зброєю (імпорт і експорт); заборона на постачання в Росію товарів подвійного призначення для потреб ЗС РФ; обмеження доступу РФ до стратегічних технологій та послуг в області нафтовидобутку.

Накопичені втрати від санкцій проти Москви становлять до 5% ВВП РФ, а це приблизно 50 мільярдів доларів.