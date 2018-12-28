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      Санкции РФ против Украины: эксперт объяснил скандальные маневры Кремля

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      Санкции РФ против Украины
      Санкции РФ против Украины / Фото из открытых источников

      Новые антиукраинские санкции Российской Федерации – это лишь исправление старых ошибок. Так как первый список санкций был составлен бессмысленно.

      Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передал "Обозреватель".

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      По его словам, ранее в санкционных распоряжениях страны-агрессора даже код ЕГРПОУ у юридических лиц прописывали на украинском языке. Очевидно, что списки составлялись на скорую руку, потому что даже в самих именах были ошибки.

      Они решили, что надо исправить ошибки, а то все так глупо получилось,
      – сказал эксперт.

      Мусиенко считает, что такая небрежность в антиукраинских санкциях негативно влияет как на имидж премьер-министра России Дмитрия Медведева, так и правительства РФ в целом.

      А сейчас они подумали: дополним и скажем, что мы еще раз ударили по Украине! То есть, маразматично-бессмысленное решение. Они рассчитывают, что мы будем активно в Украине обсуждать то, что туда попали отдельные депутаты, которых мы считаем пророссийскими, а значит они все-таки проукраинские патриоты,
      – добавил руководитель Центра военно-правовых исследований.

      Напомним, 25 декабря российское правительство опубликовало расширенный список лиц и организаций из Украины, против кого Кремль ввел новые санкции. В него Москва добавила еще более 200 человек и организаций. В общем в список вошли 245 физических лиц и компаний.

      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости политики Бизнес Санкции Санкции России против Украины
      Источник: 24 Канал
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