Санкції РФ проти України: експерт пояснив скандальні маневри Кремля
Нові антиукраїнські санкції Російської Федерації – це лише виправлення старих помилок. Адже перший список санкцій було складено безглуздо.
Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, передав "Обозреватель".
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За його словами, раніше в санкційних розпорядженнях країни-агресора навіть код ЄДРПОУ у юридичних осіб приписували українською мовою. Очевидно, що списки складалися на швидку руку, адже в самих іменах були помилки.
Вони вирішили, що треба виправити помилки, а то все так безглуздо вийшло,
– сказав експерт.
Мусієнко вважає, що така недбалість в антиукраїнських санкціях негативно впливають на імідж як прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, так і уряду РФ у цілому.
А зараз вони подумали: доповнимо і скажемо, що ми ще раз вдарили по Україні! Тобто, маразматично-безглузде рішення. Вони розраховують, що ми будемо активно в Україні обговорювати те, що туди потрапили окремі депутати, яких ми вважаємо проросійськими, а значить вони все-таки проукраїнські патріоти,
– додав керівник Центру військово-правових досліджень.
Нагадаємо, 25 грудня російський уряд опублікував розширений список осіб і організацій з України, проти кого Кремль запровадив нові санкції. До нього Москва додала ще понад 200 осіб і організацій. Загалом до списку увійшли 245 фізичних осіб і компаній.
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