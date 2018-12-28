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      Санкції РФ проти України: експерт пояснив скандальні маневри Кремля

      88 Читать новость на русском
      Санкції РФ проти України
      Санкції РФ проти України / Фото з відкритих джерел

      Нові антиукраїнські санкції Російської Федерації – це лише виправлення старих помилок. Адже перший список санкцій було складено безглуздо.

      Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, передав "Обозреватель".

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      За його словами, раніше в санкційних розпорядженнях країни-агресора навіть код ЄДРПОУ у юридичних осіб приписували українською мовою. Очевидно, що списки складалися на швидку руку, адже в самих іменах були помилки.

      Вони вирішили, що треба виправити помилки, а то все так безглуздо вийшло,
      – сказав експерт.

      Мусієнко вважає, що така недбалість в антиукраїнських санкціях негативно впливають на імідж як прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, так і уряду РФ у цілому.

      А зараз вони подумали: доповнимо і скажемо, що ми ще раз вдарили по Україні! Тобто, маразматично-безглузде рішення. Вони розраховують, що ми будемо активно в Україні обговорювати те, що туди потрапили окремі депутати, яких ми вважаємо проросійськими, а значить вони все-таки проукраїнські патріоти,
      – додав керівник Центру військово-правових досліджень.

      Нагадаємо, 25 грудня російський уряд опублікував розширений список осіб і організацій з України, проти кого Кремль запровадив нові санкції. До нього Москва додала ще понад 200 осіб і організацій. Загалом до списку увійшли 245 фізичних осіб і компаній.

      Теги: Новини України Санкції Росії проти України Санкції Україна – Росія Новини Росії Бізнес Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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