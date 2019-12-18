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      Что реально грозит "Газпрому" из-за санкций США для "Северного потока-2"

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      Санкции против "Северного потока-2" несут риски для Газпрома — отчет Moody's / AP

      Российский "Газпром" ждут большие проблемы из-за американских санкций против компаний, участвующих в строительстве российского морского трубопровода "Северный поток-2".

      Законодатели фокусируются на компаниях, участвующих в прокладке газопровода. Об этом напоминают в отчете рейтингового агентства Moody's, сообщает "Интерфакс-Украина".

      Важно: Санкции США против "Северного потока-2" – почему от этого выиграет Украина

      "Основную часть этих работ осуществляет швейцарская компания Allseas, однако также итальянская Saipem получила контракты", – отмечают в Moody's.

      Так, компания Allseas обладает уникальным кораблем, способным прокладывать трубы подводных трубопроводов на больших глубинах. Без участия этой компании в строительстве "Северного потока-2", завершить проект "Газпрома" будет очень сложно.

      Степень рисков "Газпрома" будет зависеть от способности компании завершить строительство газопровода до того момента, как ее подрядчики будут вынуждены отказаться от участия в проектах,
      – добавляют в рейтинговом агентстве.

      Сенат США 17 декабря принял законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. Он предусматривает введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

      В чем заключаются санкции и на что влияют?

      Законопроект об американском оборонном бюджете на 2020 год предусматривает, в частности, санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство газопровода "Северный поток-2", "Турецкий поток" и запрет на военное сотрудничество с Россией.

      Россия не имеет возможности строить такие трубопроводы, поэтому санкции коснутся международных специализированных компаний. А в мире лишь несколько таких, которые могут прокладывать трубы в необходимых для успешного завершения проекта условиях.

      В частности, санкции будут касаться:

      • судов, занимавшихся прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;
      • иностранцев, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;
      • руководителей компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах)
      • транзакций, связанных с имуществом или интересами в США вышеупомянутых лиц.

      Что надо знать о "Северном потоке-2"?
      Проект магистрального газопровода из России в ЕС через Балтийское море. Именно в него российский "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа с ГТС Украины. Даже запуск газопровода должен совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину (31 декабря 2019 года), однако этого не произойдет.

      – Стоимость проекта – почти 10 миллиардов евро.
      – Пропускная способность "Северного потока-2" – 55 миллиардов кубометров газа в год.
      – Оператор "Северного потока-2" – компания Nord Stream 2 AG.
      – Основатель и владелец контрольного пакета акций Nord Stream 2 AG – российский монополист "Газпром".
      – Партнеры – французский Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

      Читайте также: Санкции США против "Северного потока-2" – появилась реакция "Нафтогаза"

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      "Северный поток-2" на карте

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины Санкции Северный поток-2 Газпром Новости США Газ
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