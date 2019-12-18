Что реально грозит "Газпрому" из-за санкций США для "Северного потока-2"

Российский "Газпром" ждут большие проблемы из-за американских санкций против компаний, участвующих в строительстве российского морского трубопровода "Северный поток-2".

Законодатели фокусируются на компаниях, участвующих в прокладке газопровода. Об этом напоминают в отчете рейтингового агентства Moody's, сообщает "Интерфакс-Украина".

Важно: Санкции США против "Северного потока-2" – почему от этого выиграет Украина

"Основную часть этих работ осуществляет швейцарская компания Allseas, однако также итальянская Saipem получила контракты", – отмечают в Moody's.

Так, компания Allseas обладает уникальным кораблем, способным прокладывать трубы подводных трубопроводов на больших глубинах. Без участия этой компании в строительстве "Северного потока-2", завершить проект "Газпрома" будет очень сложно.

Степень рисков "Газпрома" будет зависеть от способности компании завершить строительство газопровода до того момента, как ее подрядчики будут вынуждены отказаться от участия в проектах,

– добавляют в рейтинговом агентстве.

Сенат США 17 декабря принял законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. Он предусматривает введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

В чем заключаются санкции и на что влияют?

Законопроект об американском оборонном бюджете на 2020 год предусматривает, в частности, санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство газопровода "Северный поток-2", "Турецкий поток" и запрет на военное сотрудничество с Россией.

Россия не имеет возможности строить такие трубопроводы, поэтому санкции коснутся международных специализированных компаний. А в мире лишь несколько таких, которые могут прокладывать трубы в необходимых для успешного завершения проекта условиях.

В частности, санкции будут касаться:

судов, занимавшихся прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;

иностранцев, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;

руководителей компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах)

транзакций, связанных с имуществом или интересами в США вышеупомянутых лиц.

Что надо знать о "Северном потоке-2"?

Проект магистрального газопровода из России в ЕС через Балтийское море. Именно в него российский "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа с ГТС Украины. Даже запуск газопровода должен совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину (31 декабря 2019 года), однако этого не произойдет.



– Стоимость проекта – почти 10 миллиардов евро.

– Пропускная способность "Северного потока-2" – 55 миллиардов кубометров газа в год.

– Оператор "Северного потока-2" – компания Nord Stream 2 AG.

– Основатель и владелец контрольного пакета акций Nord Stream 2 AG – российский монополист "Газпром".

– Партнеры – французский Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Читайте также: Санкции США против "Северного потока-2" – появилась реакция "Нафтогаза"



"Северный поток-2" на карте