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      Що реально загрожує "Газпрому" через санкції США для "Північного потоку-2"

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      Санкції проти "Північного потоку-2" несуть ризики для Газпрому — звіт Moody’s / AP

      На російський "Газпром" чекають великі проблеми через американські санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві російського морського трубопроводу "Північний потік-2".

      Законодавці фокусуються на компаніях, які беруть участь у прокладці газопроводу. Про це нагадують у звіті рейтингового агентства Moody’s, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

      Важливо: Санкції США проти "Північного потоку-2" – чому від цього виграє Україна

      "Основну частину цих робіт здійснює швейцарська компанія Allseas, однак також італійська Saipem отримала контракти", – зазначають у Moody’s.

      Так, компанія Allseas володіє унікальним кораблем, здатним прокладати труби підводних трубопроводів на великих глибинах. Без участі цієї компанії у будівництві "Північного потоку-2", завершити проєкт "Газпрому" буде дуже складно.

      Ступінь ризиків "Газпрому" буде залежати від здатності компанії завершити будівництво газопроводу до того моменту, як її підрядники будуть вимушені відмовитися від участі у проєкті,
      – додають у рейтинговому агентстві.

      Сенат США 17 грудня ухвалив законопроєкт про оборонний бюджет на 2020 рік. Він передбачає запровадження санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

      У чому полягають санкції та на що впливають?

      Законопроєкт про американський оборонний бюджет на 2020 рік передбачає, зокрема, санкції щодо компаній, які забезпечують будівництво газопроводу "Північний потік-2", "Турецький потік" та заборону на військову співпрацю з Росією.

      Росія не має можливості будувати такі трубопроводи, тому санкції торкнуться міжнародних спеціалізованих компаній. А у світі лише декілька таких, що можуть прокладати труби у необхідних для успішного завершення проєкту умовах.

      Зокрема, санкції будуть стосуватися:

      • суден, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;
      • іноземців, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;
      • керівників компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);
      • транзакцій, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

      Що треба знати про "Північний потік-2"? Проєкт магістрального газопроводу з Росії в ЄС через Балтійське море. Саме у нього російський "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Навіть запуск газопроводу мав збігтися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну (31 грудня 2019 року), однак цього не станеться.

      – Вартість проєкту – майже 10 мільярдів євро.
      – Пропускна здатність "Північного потоку-2" – 55 мільярдів кубометрів газу на рік.
      – Оператор "Північного потоку-2" – компанія Nord Stream 2 AG.
      – Засновник і власник контрольного пакета акцій Nord Stream 2 AG – російський монополіст "Газпром".
      – Партнери – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

      Читайте також: Санкції США проти "Північного потоку-2" – з'явилась реакція "Нафтогазу"

      Потік
      "Північний потік-2" на мапі 

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Санкції Північний потік-2 Газпром Газ Новини США
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