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Санкции США против России: Медведев заявил о праве на ответ

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Медведев прокомментировал новые антироссийские санкции США
Медведев прокомментировал новые антироссийские санкции США / Фото из открытых источников

Новые антироссийские санкции США нелегитимны, и Россия оставляет за собой право на ответные меры, в том числе в части действующих торговых соглашений

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами, передает "РИА Новости".

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Эти решения, безусловно, являются неприемлемыми, мы считаем их нелегитимными, поскольку они вообще находятся вне плоскости международного права. И, конечно, оставляем за собой право на ответные действия, включая действующие торговые соглашения и процедуры,
– подчеркнул Медведев.

Российский премьер отметил, что американский президент Дональд Трамп всегда выступал за протекционизм в политике США, и новые американские санкции подчеркивают это.

"Напомню, что еще будучи кандидатом в президенты, Трамп активно выступал за то, чтобы Америка вела протекционистскую политику. Собственно, мы сейчас это все и наблюдаем, причем не только в отношении России: против целого ряда государств вводятся новые пошлины. Это касается и Евросоюза – на стальную, алюминиевую продукцию в том числе. Ну а с Китаем вообще назревает прямая торговая война", – сказал он.

Медведев подчеркнул, что новые санкции в отношении России – это еще одно проявление этой протекционистской политики.

Напомним, 6 апреля США ввели персональные санкции против приближенных к президенту России Владимиру Путину олигархов. В перечне оказались 38 российских богачей.

Теги: Новости России Новости политики Санкции Новости Украины Дональд Трамп Новости США Дмитрий Медведев
Источник: 24 Канал
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