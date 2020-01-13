Санкции США против "Северного потока-2" неприемлемы: глава МИД Австрии

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг раскритиковал санкции США против проекта "Северный поток-2". Он считает их недопустимыми.

Такова позиция австрийской стороны, сообщает Die Presse.

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Австрия не воспринимает экстерриториальные санкции. Это неприемлемо,

– сказал глава МИД Шалленберг.

По его мнению, "Северный поток-2" позволяет диверсифицировать энергоснабжение Европы, поэтому его нужно достроить. Американцы не скрывали, что выступают против газопровода с точки зрения экономической политики. А интересы Украины, по словам министра, "Северный поток-2" не затрагивает.

Ранее такую же позицию высказала Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным в Москве. По ее словам, газопровод соответствует европейскому законодательству, его нужно довести до конца. Ведь от этого выиграют все страны Европы.

Что известно о санкциях США против "Северного потока-2"

Их страна ввела 21 декабря 2019 года.

Санкции касаются компаний, причастных к строительству "Северного потока-2" – от аннулирования виз до замораживания имущества и активов в США.

Что известно о Северном потоке-2?

Это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС. Через него "Газпром" хочет поставлять газ в Европу в обход Украины. Сейчас он готов примерно на 92%.