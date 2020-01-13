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      Санкции США против "Северного потока-2" неприемлемы: глава МИД Австрии

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      В Австрии раскритиковали санкции США против "Северного потока-2" / diepresse.com

      Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг раскритиковал санкции США против проекта "Северный поток-2". Он считает их недопустимыми.

      Такова позиция австрийской стороны, сообщает Die Presse.

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      Австрия не воспринимает экстерриториальные санкции. Это неприемлемо,
      – сказал глава МИД Шалленберг.

      По его мнению, "Северный поток-2" позволяет диверсифицировать энергоснабжение Европы, поэтому его нужно достроить. Американцы не скрывали, что выступают против газопровода с точки зрения экономической политики. А интересы Украины, по словам министра, "Северный поток-2" не затрагивает.

      Ранее такую же позицию высказала Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным в Москве. По ее словам, газопровод соответствует европейскому законодательству, его нужно довести до конца. Ведь от этого выиграют все страны Европы.

      Что известно о санкциях США против "Северного потока-2"

      • Их страна ввела 21 декабря 2019 года.
      • Санкции касаются компаний, причастных к строительству "Северного потока-2" – от аннулирования виз до замораживания имущества и активов в США.

      Что известно о Северном потоке-2?
      Это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС. Через него "Газпром" хочет поставлять газ в Европу в обход Украины. Сейчас он готов примерно на 92%.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Газ Новости России Евросоюз Владимир Путин Северный поток-2 Австрия Ангела Меркель Новости политики Новости США
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