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      Санкції США проти "Північного потоку-2" є неприйнятними: глава МЗС Австрії

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      В Австрії розкритикували санкції США проти "Північного потоку-2" / diepresse.com

      Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг розкритикував санкції США проти проєкту "Північний потік-2". Він вважає їх недопустимими.

      Такою є позиція австрійської сторони, повідомляє Die Presse.

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      Австрія не сприймає екстериторіальні санкції. Це неприйнятно,
      – сказав глава МЗС Шалленберг.

      На його думку, "Північний потік-2" дозволяє диверсифікувати енергопостачання Європи, тому  його потрібно добудувати. Американці не приховували, що виступають проти газопроводу з погляду економічної політики. А інтереси України, за словами міністра, "Північний потік-2" не зачіпає.

      Раніше таку ж позицію висловила Ангела Меркель на зустрічі з Володимиром Путіним у Москві. За її словами, газопровід відповідає європейському законодавству, його потрібно довести до кінця. Адже від цього виграють усі країни Європи.

      Що відомо про санкції США проти "Північного потоку-2"

      • Їх країна запровадила 21 грудня 2019 року.
      • Санкції стосуються компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2" – від анулювання віз до заморожування майна та активів у США.

      Що відомо про Північний потік-2? Це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС. Через нього "Газпром" хоче постачати газ до Європи в обхід України. Наразі він готовий приблизно на 92%.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Ангела Меркель Австрія Північний потік-2 Володимир Путін Євросоюз Новини Росії Газ Новини США
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