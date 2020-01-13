Санкції США проти "Північного потоку-2" є неприйнятними: глава МЗС Австрії

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг розкритикував санкції США проти проєкту "Північний потік-2". Він вважає їх недопустимими.

Такою є позиція австрійської сторони, повідомляє Die Presse.

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Австрія не сприймає екстериторіальні санкції. Це неприйнятно,

– сказав глава МЗС Шалленберг.

На його думку, "Північний потік-2" дозволяє диверсифікувати енергопостачання Європи, тому його потрібно добудувати. Американці не приховували, що виступають проти газопроводу з погляду економічної політики. А інтереси України, за словами міністра, "Північний потік-2" не зачіпає.

Раніше таку ж позицію висловила Ангела Меркель на зустрічі з Володимиром Путіним у Москві. За її словами, газопровід відповідає європейському законодавству, його потрібно довести до кінця. Адже від цього виграють усі країни Європи.

Що відомо про санкції США проти "Північного потоку-2"

Їх країна запровадила 21 грудня 2019 року.

Санкції стосуються компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2" – від анулювання віз до заморожування майна та активів у США.

Що відомо про Північний потік-2? Це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС. Через нього "Газпром" хоче постачати газ до Європи в обхід України. Наразі він готовий приблизно на 92%.